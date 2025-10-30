«Η μητέρα μου πέθανε μόνη της»: Συγκλονίζει η κόρη της 80χρονης που την ξέχασε κρουαζιερόπλοιο σε νησί

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η 80χρονη Σουζάν Ρις, συνταξιούχος και λάτρης της φύσης από τη Νέα Νότια Ουαλία, βρέθηκε νεκρή στο απομονωμένο νησί Lizard της βόρειας Αυστραλίας, έπειτα από μια ακολουθία λαθών κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας.

Η κόρη της κατήγγειλε ότι η μητέρα της εγκαταλείφθηκε χωρίς συνοδεία και πως το πλοίο απέπλευσε χωρίς να ελέγξει αν επέστρεψαν όλοι οι επιβάτες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το Σάββατο, η 80χρονη βρέθηκε νεκρή στο νησί Lizard, στο βόρειο Κουίνσλαντ, στην πρώτη στάση μιας πολυτελούς 60ήμερης κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με την κόρη της, Κάθριν Ρις, η μητέρα της αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας οργανωμένης ανάβασης στο βουνό του νησιού και της ζητήθηκε να επιστρέψει μόνη της στο σημείο εκκίνησης. «Ύστερα, το πλοίο έφυγε, προφανώς χωρίς να κάνει καταμέτρηση επιβατών. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ή λίγο αργότερα, η μητέρα μου πέθανε μόνη της» δήλωσε στην εφημερίδα The Australian.

Η οικογένεια, όπως είπε, είναι «σοκαρισμένη και βαθιά λυπημένη» από το γεγονός ότι η 80χρονη εγκαταλείφθηκε «λόγω αποτυχίας φροντίδας και κοινής λογικής». Η Σουζάν Ρις φέρεται να μην αναφέρθηκε ως αγνοούμενη παρά μόνο στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, πέντε ώρες μετά τον απόπλου του πλοίου, όταν δεν εμφανίστηκε για δείπνο. Η σορός της εντοπίστηκε την Κυριακή, περίπου 50 μέτρα από το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή Cook’s Look, το ψηλότερο σημείο του νησιού.

Η τραγωδία σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη του ταξιδιού του Coral Adventurer, που είχε αποπλεύσει από το Κερνς το απόγευμα της Παρασκευής. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να μεταφερθούν με μικρότερα σκάφη για πεζοπορία και κατάδυση.

Αυτόπτες μάρτυρες, όπως η ιστιοπλόος Τρέισι Άιρις, ανέφεραν ότι το πλήρωμα έκανε καταμέτρηση μόνο των επιβατών που επέστρεφαν από καταδύσεις και όχι εκείνων που βρίσκονταν στο νησί. «Οι τελευταίοι επιβάτες μπήκαν στη βάρκα και λίγο μετά το πλοίο αναχώρησε. Σχολιάσαμε μάλιστα πόσο γρήγορα έφυγαν», είπε στην εφημερίδα Cairns Post.

Η Αυστραλιανή Αρχή Θαλάσσιας Ασφάλειας έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Εκπρόσωπος της εταιρείας Coral Expeditions, Μαρκ Φάιφιλντ, επιβεβαίωσε το περιστατικό λέγοντας: «Το πλήρωμα ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Δυστυχώς, αργότερα ενημερωθήκαμε από την αστυνομία του Κουίνσλαντ ότι η γυναίκα βρέθηκε νεκρή. Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικογένειά της».