Καταζητείται η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων»

Το FBI πρόσθεσε τη «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» Ρούγια Ιγνάτοβα στη λίστα με τους δέκα πιο καταζητούμενους ανθρώπους στον κόσμο. Την επικήρυξε για 100.000 δολάρια.

Τα ίχνη της χάθηκαν στις 25 Οκτωβρίου του 2017, όταν επιβιβάστηκε σε πτήση της Ryanair στη Σόφια με προορισμό την Αθήνα. Η Ρούγια Ιγκνάτοβα, γνωστή και ως η «αγνοούμενη κρυπτοβασίλισσα», βρίσκεται πλέον στη λίστα με τους δέκα πλέον καταζητούμενους ανθρώπους του FBI.

Οι αρχές των ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι η διαβόητη «Cryptoqueen» από τη Βουλγαρία που καταζητείται για το ρόλο της σε μία τεράστια απάτη με κρυπτονομίσματα μπορεί να άλλαξε την εμφάνισή της από τότε που εξαφανίστηκε το 2017.

Οι Αρχές την κατηγορούν ότι χρησιμοποίησε το σχέδιο για να εξαπατήσει θύματα, αποσπώντας τους περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο «εγκέφαλος» του OneCoin που όταν το δημιούργησε το 2014 διέδιδε οτι θα γινόταν το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα στον κόσμο και θα κατατρόπωνε το bitcoin.

Έκτοτε διαδόθηκε διεθνώς και κέρδισε την εμπιστοσύνη χιλιάδων επενδυτών, μέσω της πρακτικής του δικτυακού μάρκετινγκ, υποσχόταν δηλαδή στους αγοραστές προμήθεια εάν πουλούσαν το νόμισμα σε περισσότερα άτομα. Πολλοί άνθρωποι πίστεψαν το αφήγημα της Ιγκνάτοβα για σίγουρο κέρδος και έπεισαν συγγενείς και φίλους να επενδύσουν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής, να πάρουν δάνεια ή να πουλήσουν ακίνητα, για να αποκτήσουν OneCoin.