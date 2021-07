«Λατρεύουμε το μωράκι μας, δεν αντέχουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να τον χάσουμε»

0 Shares Share Tweet

Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο τετράχρονος Νικόλας, η οικογένεια του οποίου προσπαθεί να συγκεντρώσει το ποσό των 250.000 ευρώ, ώστε ο μικρός ήρωας να μπορέσει να βάλει ένα δοκιμαστικό εμβόλιο (vaccine trial) στις ΗΠΑ, κάτι που θα τον βοηθήσει να βγει νικητής εναντίον του καρκίνου και να μπορέσει να ζήσει μια φυσιολογική παιδική ηλικία παίζοντας με τους φίλους του στο σχολείο.

Όπως αναφέρει η οικογένεια, ο κίνδυνος υποτροπής του συγκεκριμένου είδους καρκίνου είναι 60%, και δυστυχώς αν υποτροπιάσει, το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται στο 10%. Η συγκεκριμένη σειρά εμβολίων στην Αμερική είναι η μόνη θεραπεία που μπορεί να τον κρατήσει ζωντανό χωρίς να υποτροπιάσει.

Η ιστορία του Νικόλα: «Στις 15/12/2020, το 4χρονο αγοράκι μας, ο Νικόλας μας, διαγνώστηκε με μεταστατικό νευροβλάστωμα (καρκίνος, στάδιο 4), ένας εξαιρετικά επιθετικός καρκίνος του νευρικού συστήματος. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε όγκος 10 εκατοστών πάνω από το δεξί του νεφρό, και ότι ο καρκίνος είχε μετασταθεί και εξαπλωθεί σε όλο το μικρό του κορμάκι (συμπεριλαμβανομένων των οστών, του μυελού των οστών και των λεμφαδένων).

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο Νίκολας μας ξεκίνησε χημειοθεραπεία για να σταματήσει την περαιτέρω εξάπλωση του καρκίνου. Η θεραπεία του έγινε στην Κύπρο και περιλάμβανε 8 ταχείες χημειοθεραπείες (rapid chemotherapy treatments), με κάθε κύκλο να πραγματοποιείται κάθε 10 ημέρες. Επίσης, έγιναν περισσότερες από 10 μεταγγίσεις αίματος και αιμοπεταλίων, και πολλά βάσανα και πόνος που δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει κανένα παιδί.

Ο Νίκολας μας πέρασε σχεδόν 3 μήνες στο νοσοκομείο. Η θεραπεία του Νικόλα έχει πλέον μεταφερθεί από την Κύπρο στη Γερμανία. Μαζί με τον Νικόλα στην Γερμανία είναι η μαμά, ενώ ο μπαμπάς έμεινε στην Κύπρο για να φροντίζει το δεύτερο τους παιδάκι, τον ενός ετών Λούκα. Η οικογένεια θα μείνει χωριστά για τουλάχιστον ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία του Νικόλα. Η πίεση είναι τεράστια, ψυχική, σωματική, και οικονομική. Ο Νικόλας έχει μακρύ δρόμο ακόμη μπροστά του και η θεραπεία θα είναι πολύ τοξική. Θα υποστεί έντονες θεραπείες που πιθανόν να του αφήσουν μακροχρόνιες επιπτώσεις. Το χρονοδιαγραμμα θεραπείας για το Νευροβλάστωμα στο στάδιο 4 διαρκεί περίπου 15 μήνες και περιλαμβάνει 8 κύκλους χημειοθεραπείας, επέμβαση για αφαίρεση του όγκου, μεταφορά βλαστοκυττάρων (stem cell transfer), χημειοθεραπεία υψηλής δόσης με μεταμόσχευση μυελού των οστών, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Το αγόρι μας είναι ένα πολύ έξυπνο παιδί, που μιλά 3 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ρωσικά) άπταιστα. Έχει ένα μικρότερο αδερφάκι, τον Λούκα με τον οποίο αναγκαστικά χωρίστηκαν. Αγαπά τους δεινόσαυρους, να παίζει με τους φίλους του, και θέλει να επιστρέψει στο σχολείο του και στην ζωή του.

Δυστυχώς, ακόμη και μετά από όλη αυτή τη χρονοβόρα και επίπονη θεραπεία, η πιθανότητα υποτροπής του νευροβλαστώματος είναι αρκετά υψηλή (περίπου 60%). Εάν υποτροπιάσει, η πιθανότητα επιβίωσής πέφτει στο 10%. Εδώ ζητούμε τη βοήθειά σας. Για να καταφέρουμε να δώσουμε στον Νικόλα μας την καλύτερη ευκαιρία επιβίωσης, πρέπει να συγκεντρώσουμε το ποσό των 250.000 ευρώ για να αποκτήσουμε πρόσβαση στη δοκιμή εμβολίων (vaccine trial) που γίνεται στην Αμερική. Το συγκεκριμένο εμβόλιο ουσιαστικά θα εκπαιδεύσει το σώμα του παιδιού να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα, έτσι ώστε το ανοσοποιητικό του σύστημα να τα σκοτώνει προτού εξαπλωθούν.

Λατρεύουμε το μωράκι μας, τον Νικόλα μας, και δεν αντέχουμε να σκεφτόμαστε οτι μπορεί να τον χάσουμε. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να του δώσουμε την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να κερδίσει πίσω την ζωή του. Σας ζητούμε με όλο μας το είναι να μας στηρίξετε σε αυτό το δύσκολο μας ταξίδι, κάνοντας μια δωρεά, όσο μικρή ή μεγάλη μπορείτε. Αν σας είναι εύκολο, μπορείτε επίσης να κάνετε share τη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη σας την βοήθεια!!!»

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Όσοι θέλετε να στηρίξτε την προσπάθεια μας κάνοντας μια δωρεά, παρακαλώ κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

Go Get Funding: https://gogetfunding.com/nicholas-the-brave/

Bank of Cyprus

Account Number 033700004185

IBAN CY88002003370000000000418500

SWIFT / BIC BCYPCY2N

Account Name TAIROVA ALFIA

Revolute: @alfia2a5i

Beneficiary Alfia Tairova

IBAN LT89 3250 0481 3187 0275

BIC REVOLT21

Δωρέες μέσω Paypal: paypal.me/NicholasFightsCancer

Paypal email: nicholassofocleous81@gmail.com

(please make it a personal friends and family payment to avoid fees)

Πηγή: https://www.reporter.com.cy/