Μερτς από την Άγκυρα: «Θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην ΕΕ – Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία για τα Eurofighter»

«Θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «ικανοποιημένος» για το deal που έκανε η Τουρκία με την Βρετανία για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter. «Αυτά τα αεροσκάφη θα εξυπηρετήσουν την κοινή μας ασφάλεια», είπε. Από την μεριά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, πως «μπορούμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα». Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες της κοινοπραξίας. Αν και αρχικά ήταν αντίθετη με αυτήν την πώληση, έδωσε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η συμφωνία για τα ευρωπαϊκά μαχητικά.

«Η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος», τόνισε ο Μερτς. «Γερμανία και Τουρκία, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα».

«Η Τουρκία είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας που μας αφορούν. Θα συνεργαστούμε στενότερα στον τομέα των πολιτικών ασφάλειας», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών, ο οποίος έχει φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες στην προμήθεια προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα», δήλωσε επίσης ο Ερντογάν.

Οι δύο ηγέτες, ωστόσο, διαφώνησαν στο ζήτημα για τη Γάζα. «Δυστυχώς, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτήν την πολιτική του Μερτς. Υπάρχει γενοκτονία και λιμός στη Γάζα. Η Γερμανία, η Τουρκία και οι χώρες της περιοχής θα κάνουν το καθήκον τους για να τερματιστεί αυτή η σφαγή. Κάνουμε το καθήκον μας όσον αφορά τη Χαμάς. Εργαζόμαστε σκληρά σε αυτό το θέμα», είπε ο πρόεδρος Ερντογάν.

«Η Γερμανία θα στέκεται πάντα στο πλευρό του Ισραήλ», τόνισε από την μεριά του ο Γερμανός καγκελάριος.

«Η Χαμάς δεν έχει βόμβες, ούτε πυρηνικά όπλα. Αλλά όλα αυτά τα όπλα βρίσκονται στα χέρια του Ισραήλ. Και το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας αυτά τα όπλα, για παράδειγμα μόλις χθες το βράδυ (29.10.2025), χτύπησε ξανά τη Γάζα με αυτές τις βόμβες. Δεν τα βλέπετε αυτά στη Γερμανία; Δεν τα παρακολουθείτε;», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Πηγή: OnAlert.gr