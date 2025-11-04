Νεκρός ο εργάτης που απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια του μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη – Έπαθε ανακοπή και ξεψύχησε

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για τουλάχιστον 11 ώρες έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια του μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη, εργάτης που βρισκόταν στο σημείο. Αν και ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του, λίγη ώρα μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας (03.11.2025), όταν τμήμα της πρόσοψης του Torre dei Conti («Πύργου των Κομήτων») κατέρρευσε με αποτέλεσμα να πέσουν συντρίμμια στον δρόμο και να υψωθεί σύννεφο σκόνης. 3 εργάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, με τον έναν από αυτούς να έχει τραύματα στο κεφάλι. Ο 4ος εργάτης όμως παράμεινε στο σημείο και λίγη ώρα μετά κατέρρευσε κι άλλο τμήμα του πύργου της Ρώμης.

Διασώστες προσπαθούσαν επί ώρες να απομακρύνουν τα συντρίμμια που τον είχαν πλακώσει. Ο 66χρονος Ρουμάνος εργάτης Οκτάι Στρόιτσι ανασύρθηκε εν τέλει με τις αισθήσεις του. Τραυματιοφορείς φρόντισαν να υποστηρίζεται η αναπνοή του πριν αναχωρήσει το ασθενοφόρο. Φτάνοντας όμως στο νοσοκομείο έπαθε ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Φραντσέσκο Ρόκα, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξέφρασε μέσω Facebook τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του θανόντα «παρά τη μεγάλη προσπάθεια των διασωστών», προσθέτοντας πως «κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να πεθαίνει στη δουλειά».

Πώς έγινε η τραγωδία

Η κατάρρευση στο τμήμα του μεσαιωνικού πύργου αρχικά έγινε σε αντιστήριγμα και μέρος της βάσης του και μετά σε τμήμα του κλιμακοστασίου, ανέφερε η εφορεία αρχαιοτήτων της Ρώμης σε ανακοίνωσή της.

Με τον αέρα ακόμα γεμάτο σκόνη, πυροσβέστες χρησιμοποίησαν γερανούς για να φτάσουν σε παράθυρα του πύργου, ενώ drone μπήκε από διαφορετικό παράθυρο, για να γίνει κατόπτευση.

Ένας 67χρονος εργάτης που ήταν παρών κατά την κατάρρευση του κτιρίου δήλωσε πως κατάφερε να σωθεί βγαίνοντας από μπαλκόνι. «Δεν ήταν ασφαλές. Θέλω απλά να γυρίσω σπίτι μου», εκμυστηρεύτηκε με τα ρούχα καλυμμένα ακόμη από τη σκόνη.

Η φάση των εργασιών που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2025 στον πύργο αφορούσαν κυρίως την αφαίρεση αμιάντου είχε πρακτικά ολοκληρωθεί.

Ανάλυση που έγινε προτού αρχίσουν οι εργασίες «επιβεβαίωσαν πως υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας» για να εκτελεστούν, σύμφωνα με τη εφορεία αρχαιοτήτων.

Η εισαγγελία της Ρώμης ανακοίνωσε παράλληλα ότι άρχισε να διενεργεί έρευνα για αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και ήδη ανέκρινε εργάτες και υπεύθυνους για το έργο, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.

Ο Torre dei Conti κατασκευάστηκε τον 9ο αιώνα, κατόπιν επεκτάθηκε τον 13ο από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ για την οικογένειά του. Είχε κλείσει το 2007 και ανακαινιζόταν χάρη σε ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταμορφωθεί σε πολιτιστικό κέντρο.

Χθες το απόγευμα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε το γεγονός μέσω Telegram, συνδέοντάς το με την υποστήριξη της Ιταλίας στην Ουκρανία.

«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να κατασπαταλά ανώφελα τα χρήματα των φορολογουμένων» για να υποστηρίζει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, «όλη η Ιταλία θα καταρρέει: από την οικονομία ως τους πύργους», πέταξε η κ. Ζαχάροβα.

Η ιταλική κυβέρνηση κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στη Ρώμη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.

«Οι δηλώσεις αυτές είναι επονείδιστες, απαράδεκτες για πολιτισμένη χώρα», αντέτεινε χθες βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι. «Υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας όταν ο ρωσικός λαός αντιμετωπίζει προβλήματα», πρόσθεσε.