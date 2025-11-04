Ο Χουάν Κάρλος σπάει τη σιωπή του για τη ρήξη με τη βασίλισσα Λετίθια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στη δύσκολη σχέση του με τη βασίλισσα Λετίθια, αναφέρεται ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος στο νέο του βιβλίο με τίτλο Reconciliation («Συμφιλίωση»), που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Χουάν Κάρλος, ανάμεσά τους υπάρχει μια «προσωπική διαφωνία» που κρατά χρόνια. Ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ τονίζει πως η Λετίθια «δεν βοήθησε να ενισχυθούν οι οικογενειακοί δεσμοί», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας ήταν τεταμένες πολύ πριν την αποχώρησή του από τον θρόνο. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Confidencial, ο τέως βασιλιάς διατηρεί εδώ και καιρό αποστασιοποιημένες σχέσεις με τη νύφη του, κάτι που επιβεβαιώνει για πρώτη φορά δημόσια μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του.

Η αποκάλυψη αυτή του Χουάν Κάρλος έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο πρώην αρχηγός του κράτους αναφέρεται ανοιχτά στις υποψίες περί ρήγματος μέσα στη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας.

Οι εντάσεις στη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας δεν είναι νέο φαινόμενο. Από την εποχή του αρραβώνα του Φελίπε με τη Λετίθια, το 2003, υπήρχαν ήδη φήμες ότι η δυναμική δημοσιογράφος δεν ταίριαζε εύκολα με το παραδοσιακό πρωτόκολλο της μοναρχίας και τη πεθερά της, βασίλισσα Σοφία.

«Μου ζήτησαν να μείνω μακριά από τις εγγονές μου»

Όπως αποκάλυψε το γαλλικό περιοδικό Paris Match, το οποίο είχε πρόσβαση στα χειρόγραφα του βιβλίου, ο Χουάν Κάρλος αναφέρει ότι του ζητήθηκε «να μείνει μακριά» και πως δεν έχει πλέον επαφή με τις εγγονές του, την πριγκίπισσα Λεονόρ και τη μικρότερη Σοφία.

Η τελευταία κοινή φωτογραφία τους χρονολογείται από το 2018, στην 40ή επέτειο του ισπανικού Συντάγματος.

Όπως προσθέτει η El Confidencial, η Λεονόρ δεν τον έχει επισκεφθεί ποτέ στο Άμπου Ντάμπι, ενώ η μοναδική φορά που τον είδε ιδιωτικά ήταν το 2014, όταν εκείνος βρισκόταν στη Γαλικία για ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο Φελίπε με τη Λετίθια, σε μια από τις ελάχιστες οικογενειακές στιγμές των τελευταίων ετών.

Σε άλλο σημείο των απομνημονευμάτων του, ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει πως, παρά τις φήμες, δεν είχε ποτέ σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Μάλιστα, στο βιβλίο ο Χουάν Κάρλος περιγράφει δυσμενώς την Νταϊάνα ως «ψυχρή, σιωπηλή, απόμακρη όταν δεν ήταν εκεί οι παπαράτσι».