Ο σοσιαλιστής Ζοράν Μαμντάνι έτοιμος να γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Παραμονή της κρίσιμης αναμέτρησης στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σφοδρότητα στον Ζόραν Μαμντάνι, τον δημοκρατικό υποψήφιο που προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Νέα Υόρκη «δεν θα έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, ούτε επιβίωσης» υπό την ηγεσία του 34χρονου, τον οποίο αποκάλεσε επανειλημμένα «κομμουνιστή». Προειδοποίησε μάλιστα ότι, σε περίπτωση νίκης του Μαμντάνι, θα περιορίσει στο ελάχιστο τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Μαμντάνι —μέλος των Democratic Socialists of America— να προηγείται του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, 67 ετών, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Κέρτις Σίλουα μένει πολύ πίσω, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να ζητήσει από τους υποστηρικτές του να στηρίξουν τον Κουόμο, παρότι υπήρξε από τους πιο έντονους επικριτές του κατά την πανδημία. «Είτε σου αρέσει ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, πρέπει να τον ψηφίσεις και να ελπίζεις ότι θα κάνει εξαιρετική δουλειά», τόνισε ο πρόεδρος.

Ο «σοσιαλιστής» Ζόραν Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι, μέλος της Βουλής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και ανερχόμενο πρόσωπο της προοδευτικής αριστεράς, βρίσκεται ένα βήμα πριν γράψει ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν προβάδισμα άνω των δέκα μονάδων, ενώ η υποψηφιότητά του έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση πέρα από τα όρια της μητρόπολης των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο 34χρονος πολιτικός, που αυτοπροσδιορίζεται ως «προοδευτικός και μουσουλμάνος», έχει εξελιχθεί σε ισχυρή αντιτραμπική φωνή. Έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), την οποία κατηγορεί για «ανευθυνότητα και αδιαφορία απέναντι στους νόμους και στους ανθρώπους». Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από επιχείρηση της ICE εναντίον παράνομων μικροπωλητών στο Μανχάταν στις 22 Οκτωβρίου.

Πάγωμα ενοικίων και φορολόγηση των πλουσίων

Γεννημένος στην Ουγκάντα από ινδική οικογένεια, ο Ζόραν Μαμντάνι μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία επτά ετών και πολιτογραφήθηκε αμερικανός το 2018. Εκφράζει τη ριζοσπαστική πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει κερδίσει έδαφος με ένα πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης: πάγωμα ενοικίων, δωρεάν παιδικούς σταθμούς και δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία — μέτρα που υπόσχεται να χρηματοδοτήσει μέσω αύξησης των φόρων στους πλουσιότερους και στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Αν επικρατήσει, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, με τα εκλογικά τμήματα να κλείνουν στις 21:00 (τοπική ώρα) και τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται μέσα στη νύχτα.