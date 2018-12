1 SHARES Share Tweet

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να αποσύρει ένα «σημαντικό μέρος» των αμερικανικών δυνάμεων που είναι ανεπτυγμένες στο Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου ο Ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα στρατεύματα της χώρας του από τη Συρία.

«Η απόφαση έχει ληφθεί. Θα υπάρξει μια σημαντική ανάκληση» στρατιωτικών από το Αφγανιστάν, είπε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων The Wall Street Journal και The New York Times, η απόφαση αυτή αφορά περίπου 7.000 από τους 14.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς που είναι ανεπτυγμένοι στο Αφγανιστάν.

Οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν τόσο στην αποστολή του NATO με σκοπό την υποστήριξη των αφγανικών δυνάμεων, όσο και στις χωριστές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου πολέμου κατά της τρομοκρατίας που διεξάγει η Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ πήρε την απόφαση αυτή την Τρίτη, την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία.

Παραίτηση Μάτις

Η παραπάνω ανακοίνωση οδήγησε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις στην απόφαση να παραιτηθεί, λόγω των διαφωνιών του με την ακολουθούμενη πολιτική, ώστε ο πρόεδρος να μπορέσει, όπως ανέφερε ο στρατηγός ε.α., να διορίσει κάποιον άλλον επικεφαλής του Πενταγώνου, με απόψεις πιο ευθυγραμμισμένες με αυτές του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Ο Μάτις τασσόταν υπέρ της διατήρησης ισχυρής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες. Εναντιωνόταν επίσης στην απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που είναι αναπτυγμένοι στη Συρία, κίνηση με την οποία διαφώνησαν άλλα δυτικά κράτη και προκάλεσε αντιδράσεις πολλών Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.

Ο Μάτις προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου που είτε παραιτήθηκαν, είτε καθαιρέθηκαν, όπως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, που ο Τραμπ απέπεμψε — μέσω Twitter — τον Μάρτιο. Σύμφωνα με το Brookings Institution, οι αντικαταστάσεις, καθαιρέσεις και παραιτήσεις επί προεδρίας Τραμπ είναι περισσότερες από ό,τι επί των ημερών των τελευταίων πέντε Αμερικανών προέδρων.

Λευκός Οίκος: Δεν σχολιάζουμε ενδεχόμενες μελλοντικές στρατηγικές εξελίξεις

Σε ό,τι αφορά στην στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, πηγή την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters ανέφερε πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου έχει «χάσει τελείως την υπομονή του» και φέρεται να είπε κατ’ ιδίαν σε Ρεπουμπλικάνο παράγοντα πρόσφατα: «τι κάνουμε εκεί, είμαστε τόσα χρόνια εκεί».

Ο Γκάρετ Μαρκίς, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Λευκός Οίκος δεν σχολιάζει ενδεχόμενες «μελλοντικές στρατηγικές εξελίξεις».

Πάνω από 2.400 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, η αμερικανική εμπλοκή στον οποίο άρχισε πριν από 17 χρόνια, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.