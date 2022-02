Ποια είναι η «γκρίζα» ζώνη του Ντονμπάς που θέτει σε πολεμική ετοιμότητα τον πλανήτη

Σημείο ανάφλεξης στην κλιμακούμενη κρίση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, η περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία επανέρχεται στο προσκήνιο. Η απόφαση Πούτιν να αναγνωρίσει το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ ανεβάζει κατακόρυφα τις πιθανότητες ένοπλης σύγκρουσης και ανάβει το φιτίλι του πολέμου.

Η σύγκρουση στις αυτονομιστικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ξεκίνησε το 2014, όταν αντάρτες πιστοί στη Ρωσία κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια, εγκαινιάζοντας έναν μακρύ «πόλεμο χαρακωμάτων» με τις ουκρανικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε σε μάχες στην περιοχή.

Η περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας μπήκε στο μικροσκόπιο, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία των δύο θυλάκων που υποστηρίζονται από τη Μόσχα και αυτοαποκαλούνται «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ» και «Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ».

Ο Ρώσος ηγέτης υπέγραψε επίσης διατάγματα που επιτρέπουν στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις να εισέλθουν στην περιοχή για «ειρηνευτικούς» σκοπούς. Η επίσημη αναγνώριση σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση που φέρνει το τέλος της επταετούς ειρηνευτικής συμφωνίας γνωστής ως συμφωνία του Μινσκ. Θεωρείται επίσης εν πολλοίς ως το έναυσμα που θα μπορούσε να δώσει στο Ρώσο ηγέτη το πρόσχημα για να εισβάλει στην Ουκρανία.

Η επίσημη αναγνώριση προκάλεσε κύμα καταδίκης από δυτικούς ηγέτες, με ορισμένους να ανακοινώνουν κυρώσεις, να πραγματοποιούν έκτακτες συνεδριάσεις και να κατηγορούν τη Μόσχα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία πριν από τον πόλεμο ήταν μεγάλη βιομηχανική δύναμη, με ισχυρή μεταλλευτική βιομηχανία και ικανότητα παραγωγής χάλυβα, καθώς και μεγάλα αποθέματα άνθρακα.

Το Ντόνετσκ, που περιβάλλεται από σωρούς σκωρίας, είναι η κύρια πόλη στη λεκάνη εξόρυξης του Ντονμπάς. Κάποτε ονομαζόταν Σταλίνο και ήταν γνωστός βιομηχανικός κόμβος που κυριαρχείται από την εξόρυξη. Είναι επίσης ένα από τα κύρια κέντρα παραγωγής χάλυβα της Ουκρανίας. Έχει δύο εκατομμύρια κατοίκους. Το Λουγκάνσκ, πρώην Βοροσίλοβγκραντ, είναι επίσης μια βιομηχανική πόλη 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων.

Βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία στις βόρειες όχθες της Μαύρης Θάλασσας – όπου υπάρχουν τεράστια αποθέματα άνθρακα. Η παρουσία Ρωσόφωνων προέκυψε καθώς πολλοί Ρώσοι εργάτες στάλθηκαν εκεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη σοβιετική εποχή

Από τις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας το 2014 και την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας της Ουκρανίας, η περιοχή έχει χωριστεί σε ξεχωριστά εδάφη υπό διαφορετικό έλεγχο: τα ελεγχόμενα από το Κίεβο τμήματα των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ και τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία αυτονομιστικές δημοκρατίες, γνωστές ως DPR και LPR.

Ο Ντένις Πουσίλιν, που εξελέγη το 2018 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν από το Κίεβο, είναι ο ηγέτης της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ», ενώ ο Λεονίντ Πασέτσνικ είναι ο ηγέτης της αυτονομιστικής περιοχής του Λουχάνσκ.

Πολλοί πολέμαρχοι και αυτονομιστές αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί τα τελευταία χρόνια σε επιθέσεις, θύματα εσωτερικών μαχών ή σε επιχειρήσεις των ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με αναφορές που δεν μπορούσαν να επαληθευτούν. Ο ηγέτης των ανταρτών του Ντόνετσκ, Αλεξάντερ Ζαχαρτσένκο, που σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση σε καφέ του Ντονέτσκ τον Αύγουστο του 2018, είναι το πιο σημαντικό θύμα των ανταρτών στη σύγκρουση μέχρι σήμερα.u

Οι αυτονομιστές διεκδικούν όλες τις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ ως έδαφός τους, αλλά ελέγχουν περίπου το ένα τρίτο της περιοχής – περίπου 6.500 τετραγωνικά μίλια κατά ορισμένες εκτιμήσεις – κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία. Οι δύο θύλακες έχουν αποκοπεί σε μεγάλο βαθμό από την Ουκρανία μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων το 2014 και πλέον αναγνωρίστηκαν από τον Πούτιν ως ανεξάρτητες δημοκρατίες.

Οι μάχες μεταξύ των αυτονομιστών και της ουκρανικής κυβέρνησης έχουν αλλάξει δραματικά τα δεδομένα στην περιοχή που πλήττεται απο τη βία, το διχασμό και την οικονομική ύφεση. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραπεί σε φυγή τα τελευταία χρόνια.

Οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα – και ο Πούτιν έχει επανειλημμένα και στρατηγικά επικαλεστεί αυτήν την κληρονομιά. Στις αρχές του 2014, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις στην Ουκρανία που ανέτρεψαν τον φιλορώσο πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, η Ρωσία εισέβαλε και προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας της Ουκρανίας – μια κίνηση που η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θεωρούν παράνομη.

Οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Μόσχα κατέλαβαν επίσης τις ανατολικές βιομηχανικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ στα σύνορα της Ρωσίας. Εκεί, οι αντάρτες κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια και ανακήρυξαν νέες «λαϊκές δημοκρατίες».