Πόλεμος στην Ουκρανία: Η επίγεια κόλαση της Μαριούπολης – «Μας βομβαρδίζουν κάθε μισή ώρα»

Πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης ήταν ένα πολυσύχναστο θέρετρο με μία λωρίδα παραλίας 16 χιλιομέτρων Tις τελευταίες ημέρες ωστόσο έχει γίνει η πόλη-σύμβολο της καταστροφής που επαναφέρει στη μνήμη εικόνες απο το βομβαρδισμένο Χαλέπι της Συρίας.

Η πόλη πλήττεται απο συνεχείς βομβαρδισμούς και οι κάτοικοι δεν έχουν πλέον νερό, τροφή και θέρμανση, την ώρα που οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω απο το μηδέν. Οι άμαχοι που έχουν εγκλωβιστεί στη Μαριούπολη της Ουκρανίας πέρασαν «δύο μέρες κόλασης» λένε οι αρχές της πόλης υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές επιθέσεις που γίνονται «κάθε 30 λεπτά» εμποδίζουν κάθε προσπάθεια εκκένωσης από την πολιορκημένη πόλη-λιμάνι.

Περίπου 400.000 άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη, όπου σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται «κυνικά, ανελέητα και σκόπιμα» σε πολυκατοικίες.

«Κάθε 30 λεπτά, αεροπλάνα έφταναν πάνω από την πόλη της Μαριούπολης και έπλητταν κατοικημένες περιοχές, σκοτώνοντας αμάχους, ηλικιωμένους, γυναίκες, παιδιά», είπε σε μια διαδικτυακή ανάρτηση. «Αυτό είναι το μεγαλείο του ρωσικού στρατού σήμερα;» Εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών, ούτε ένας άμαχος δεν μπόρεσε να φύγει από τη Μαριούπολη την Πέμπτη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Πέτρο Αντρουσένκο, σύμβουλος του δημάρχου, είπε ότι οι Ρώσοι θέλουν «να διαγράψουν τον λαό μας. Θέλουν να σταματήσουν οποιαδήποτε εκκένωση». Η 10ήμερη πολιορκία της πόλης είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 1.300 θανάτους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Οι κατακτητές εξαπέλυσαν επίθεση με τανκς ακριβώς εκεί που υποτίθεται ότι ήταν αυτός ο διάδρομος», είπε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτικό διάγγελμα. «Έχουν ξεκάθαρη εντολή να κρατούν τη Μαριούπολη σε ομηρία, να την κοροϊδεύουν, να τη βομβαρδίζουν και να τη σφυροκοπούν συνεχώς».

Η πολιορκία έχει οδηγήσει τους αμάχους στη Μαριούπολη στα όρια της εξαθλίωσης να αναζητούν τρόφιμα και καύσιμα, καθώς οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας κυμαίνονται λίγο πάνω από το μηδέν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Οι επικοινωνίες, το ηλεκτρικό και έκοψαν τη θέρμανση και τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια σε πολλές περιοχές.

Τα πτώματα θάβονται σε ομαδικούς τάφους, σύμφωνα με το AP, ενώ οι δρόμοι είναι γεμάτοι με καμένα αυτοκίνητα, σπασμένα τζάμια και θρυμματισμένα δέντρα. Οι εικόνες εξαθλίωσης κάνουν το γύρο του κόσμου την ώρα που εντείνεται η παγκόσμια καταδίκη για τη ρωσική επίθεση σε μαιευτήριο στη Μαριούπολη που σκότωσε τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισε περίπου 17 άτομα. Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται γυναίκες που περίμεναν να γεννήσουν, γιατροί και παιδιά που θάφτηκαν στα ερείπια.

Τα παντοπωλεία και τα φαρμακεία έχουν αδειάσει από ανθρώπους που εισβάλλουν για να λάβουν προμήθειες, σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο του Ερυθρού Σταυρού, Σάσα Βόλκοφ. Μια μαύρη αγορά λειτουργεί για λαχανικά, το κρέας δεν είναι διαθέσιμο ενώ οι άνθρωποι κλέβουν βενζίνη από τα αυτοκίνητα, είπε στο AP.