Στην αντεπίθεση ο Τζόνι Ντεπ: Μην ακυρώσετε την απόφαση που καταδίκασε την Άμπερ Χερντ

Δεν έχει τέλος το σίριαλ της αντιπαράθεσης του Τζόνι Ντεπ, με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ. Οι δικηγόροι του Ντεπ κάλεσαν τη δικαστή στην υπόθεση δυσφήμισης με την Άμπερ Χερντ να αφήσει ανέπαφη την απόφασή του, μετά το αίτημα της πλευράς Χερντ ζήτησαν να ακυρωθεί η ετυμηγορία. Ως αιτιολογία αναφέρουν μεταξύ άλλων ν ότι ένας ένορκος αναγνωρίστηκε εσφαλμένα.

Στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, οι δικηγόροι του Ντεπ αμφισβητούν τα επιχειρήματα της ομάδας Χερντ ότι η ετυμηγορία των ενόρκων ήταν ανόητη και αβάσιμη. Λένε επίσης ότι τα παράπονα της άλλης πλευράς, σχετικά με την ταυτότητα του ενόρκου είναι άσχετα.

Τον περασμένο μήνα, μια επιτροπή ενόρκων στο Φέρφαξ της Βιρτζίνια έκρινε οτι ο Ντεπ δικαιούται αποζημίωση ύψους 10.35 εκατ. δολαρίων, κρίνοντας οτι η Χερντ έγραψε πράγματι ένα άρθρο το 2018 στην Washington Post για την ενδοοικογενειακή βία που τον δυσφημούσε. Το δικαστήριο επιδίκασε επίσης 2 εκατομμύρια δολάρια στην Χερντ για την ανταγωγή της ότι δυσφημίστηκε από έναν από τους δικηγόρους του Ντεπ αφού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της φάρσα.

Οι δικηγόροι της ηθοποιού υπέβαλαν προτάσεις αυτόν τον μήνα ζητώντας από τον δικαστή να απορρίψει τις ετυμηγορίες με βάση μια ποικιλία νομικών θεωριών και επιχειρημάτων. Χθες (12/7) οι δικηγόροι του Ντεπ κατέθεσαν την απάντησή τους.

Υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε τίποτα ασυνεπές στο γεγονός ότι το δικαστήριο εξέδωσε αποφάσεις υπέρ τόσο του Ντεπ όσο και της Χερντ. Το έντυπο ετυμηγορίας των ενόρκων ισχυρίζονται, επέτρεπε στους ενόρκους να είναι πολύ συγκεκριμένοι σχετικά με το ποιες δηλώσεις ήταν συκοφαντικές και η ετυμηγορία λένε, έχει νόημα.

Οι δικηγόροι του Ντεπ είπαν επίσης ότι είναι πολύ αργά για την ομάδα της Χερντ να αντιταχθεί στην ετυμηγορία σχετικά με την ταυτότητα του ενόρκου 15. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η κλήτευση έγινε σε έναν 77χρονο άνδρα. Όμως ο άνδρας που απάντησε στη θέση του ήταν ο 52χρονος γιος του, ο οποίος έχει το ίδιο όνομα και μένει στην ίδια διεύθυνση.

Οι δικηγόροι του Ντεπ υποστηρίζουν ότι εάν η ομάδα του Χερντ είχε ανησυχίες, θα έπρεπε να είχε μιλήσει εκείνη τη στιγμή, επειδή ήταν προφανές ότι ο άνδρας που υπηρετούσε δεν ήταν 77 ετών, παρόλο που η γραφειοκρατία του δικαστηρίου τον περιέγραφε ως τέτοιο.

Στην πρόταση της Χερντ, οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι «η ασυμφωνία εγείρει το ερώτημα εάν ο Έφορος 15 έλαβε όντως κλήση για καθήκοντα ενόρκων και ελέγχθηκε δεόντως από το δικαστήριο για να καταθέσει». Η δικαστής Penney Azcarate δεν έχει ακόμη υποδείξει εάν σκοπεύει να διεξαγάγει ακρόαση για τις προτάσεις για την ακύρωση της ετυμηγορίας.

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, τη Δευτέρα (11/7) οι δικηγόροι ενός πρώην συνεργάτη που μήνυσε τον Ντεπ, ισχυριζόμενος ότι ο ηθοποιός τον γρονθοκόπησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το City of Lies το 2017, κατέθεσαν έγγραφα σε δικαστήριο του Λος Άντζελες λέγοντας ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία «υπό όρους».

Ο Γκρεγκ «Ρόκι» Μπρουκς ισχυρίστηκε ότι ο 59χρονος Ντεπ τον γρονθοκόπησε δύο φορές και στη συνέχεια είπε ότι θα πλήρωνε 100.000 δολάρια για να «με χτυπήσει στο πρόσωπο αυτή τη στιγμή». Ο Μπρουκς ισχυρίστηκε ότι του ζητήθηκε να υπογράψει μια συμφωνία παραιτούμενος από το δικαίωμά του να μηνύσει την παραγωγή για τον καβγά, και όταν αρνήθηκε να το κάνει, απολύθηκε. Οι δικηγόροι του Ντεπ αρνήθηκαν όλους τους ισχυρισμούς του Μπρουκς.