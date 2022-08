Συναγερμός στο Λονδίνο – Φωτιά κοντά στο London Bridge

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης μετά από φωτιά που ξέσπασε στο Λονδίνο, και συγκεκριμένα κοντά στο London Bridge. Περίπου 70 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο ενώ κατέστη υποχρεωτική η διακοπή δρομολογίων των τρένων στην περιοχή και η εκκένωση κάποιων κτιρίων, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

Εικόνες που αναρτήθηκαν από την πυροσβεστική στο Twitter δείχνουν καπνό να βγαίνει από τον δρόμο που περνάει κάτω από τη σιδηροδρομική γέφυρα, στον οποίο υπάρχουν κάποια οχήματα και έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Σάουθγουορκ και Λόντον Μπριτζ έκλεισαν.

