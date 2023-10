Τα τελευταία μήνυματα του Μάθιου Πέρι λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του

Mε την Ιόν Σκάι

Ο Μάθιου Πέρι είχε μια συγκινητική τελευταία ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ιόν Σκάι λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Η ηθοποιός δημοσίευσε screenshots των μηνυμάτων τους στον λογαριασμό της στο Instagram, την Κυριακή 29 Oκτωβρίου, μαζί με μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται να χαμογελάει δίπλα στον εκλιπόντα σταρ του «Friends».

«Είμαι πολύ πολύ λυπημένη», έγραψε η Skye, η οποία πρωταγωνίστησε στο «“A Night in the Life of Jimmy Reardon» με τον Πέρι το 1988. «Τον αγαπούσα αυτόν τον τύπο».

Ο 54χρονος ηθοποιός ξεκίνησε τη συζήτηση στις 15 Οκτωβρίου γράφοντας: «Γεια! Ελπίζω όλα να είναι καλά. Έκανα διαλογισμό (διαλογίζομαι τώρα) και άρχισε να παίζει το “In You [sic] Eyes”. Και αμέσως σκέφτηκα πόσο όμορφη είσαι».

Το τραγούδι ακούγεται σε μία από τις πιο γνωστές ταινίες της Σκάι, το «Say Anything». Όταν εκείνη απάντησε, «Ωωωω. Το λατρεύω αυτό», ο Πέρι είπε με τη σειρά του: «Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη και υγιής». Η Σκάι έγραψε: «Ναι, είμαι και τα δύο. Νομίζω! Χαίρομαι που σε ακούω. Έχω μόνο ωραίες αναμνήσεις μαζί σου». Η συζήτηση φαίνεται να ολοκληρώθηκε όταν η Σκάι έκανε like στο τελευταίο μήνυμα του ηθοποιού, το οποίο έγραφε: «Κι εγώ. Εκείνο το απόγευμα, καθόμουν στο διαμέρισμά μου και ήσουν εκεί!». Δείτε την ανάρτηση