Τρύπα άνοιξε ξαφνικά σε πισίνα στη διάρκεια πάρτι εργασίας- «Ρούφηξε» ανθρώπους σε δευτερόλεπτα

Ένας άντρας πέθανε και ένας άλλος τραυματίστηκε μετά από μια μεγάλη τρύπα που σχηματίστηκε ξαφνικά κάτω από μια πισίνα σε χώρο εκδηλώσεων, στο χωριό Karmei Yosef του Ισραήλ, επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Ο νεκρός άνδρας, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως τον 32χρονο Klil Kimhi, φέρεται να συμμετείχε σε ένα ιδιωτικό πάρτι εργασίας, που πραγματοποιήθηκε από μια εταιρεία, η οποία ενοικίασε τον χώρο για τους υπαλλήλους της.

Στη μνήμη του, πολλοί φίλοι του έγραψαν συλλυπητήρια μηνύματα στον τοίχο του Kimhi στο Facebook μετά το θάνατό του, με έναν να τον ευχαριστεί για «όλα τα γέλια» και έναν άλλο να τον περιγράφει ως «τον καλύτερο φίλο στον κόσμο».

Βίντεο από το τραγικό περιστατικό – που μετέδωσε το Fox News Digital – δείχνει την στιγμή που η τρύπα ρουφάει με ταχύτατους ρυθμούς ταυτόχρονα νερό και φουσκωτά της πισίνας, ενώ κολυμβητές προσπαθούν να μην πέσουν μέσα.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

— Noam Blum (@neontaster) July 21, 2022