Βρέφος πέθανε απο φαιντανύλη σε παιδικό σταθμό

«Υποστηρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι δηλητηρίασαν τέσσερα μωρά και σκότωσαν ένα από αυτά, επειδή εκτελούσαν επιχείρηση ναρκωτικών από έναν παιδικό σταθμό», δήλωσε την Τρίτη ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Ντάμιεν Γουίλιαμς. «Ένας παιδικός σταθμός – ένα μέρος όπου τα παιδιά πρέπει να διατηρούνται ασφαλή, όχι να περιβάλλονται από ναρκωτικά που μπορεί να τα σκοτώσουν σε μια στιγμή»

Η αστυνομία λέει ότι τα ναρκωτικά που ανακτήθηκαν από το νηπιαγωγείο θα μπορούσαν να είχαν σκοτώσει 500.000 ανθρώπους. Η φαιντανύλη, ένα συνθετικό παυσίπονο 50 φορές πιο ισχυρό από την ηρωίνη, έχει κατηγορηθεί για την αύξηση των θανάτων από ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τα πλάνα παρακολούθησης και τα τηλεφωνικά αρχεία δείχνουν ότι η κυρία Mέντες τηλεφώνησε στον σύζυγό της αφού βρήκε τα παιδιά άρρωστα, προτού επικοινωνήσει με την άμεση δράση. Στη συνέχεια ο σύζυγός της έφτασε και αφαίρεσε αρκετές γεμάτες τσάντες από το νηπιαγωγείο, είπαν οι αξιωματούχοι.