Βίντεο: Το Βόρειο Σέλας χορεύει στον ουρανό της Νορβηγίας

Χρώματα πλημμύρισαν τον ορίζοντα στη βόρεια Νορβηγία τις προηγούμενες ημέρας, με το Βόρειο Σέλας να κάνει την εμφάνισή του.

Το εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο μαγνήτισε τα βλέμματα με τη λάμψη του.

Φωτογραφικός φακός κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα.

Το Σέλας είναι ένα ουράνιο φαινόμενο που συμβαίνει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όταν εισέρχονται σε αυτήν ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο.

Παρατηρείται ιδίως στις πολικές περιοχές, τόσο στο Βόρειο, όσο και στο Νότιο ημισφαίριο.

Here’s a little bit of aurora happiness for you 😊

This was taken 10 minutes ago from northern Norway, the lights are dancing already 💚@weatherchannel @Lauratobin1 @StephanieAbrams @SimonOKing @StormchaserUKEU @StormHour @SonyAlpha @webcamsdemexico @bbcweather @weathernetwork pic.twitter.com/TNdKrC77Ob

— Matt Robinson (@Astromackem) January 11, 2021