Christmas Dreams στο Δημοτικό Θέατρο «Βαγγέλης Παπαθανασίου» με τους Μάριο Φραγκούλη και Γιώργο Περρή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Με Χριστουγεννιάτικα όνειρα και γιορτινή διάθεση, νοσταλγία και φως και κυρίως με υπέροχα τραγούδια, ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, στις 19 Δεκεμβρίου, θα δώσουν μια μοναδική συναυλία, στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου».

Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής επέλεξαν να μιλήσουν οι ίδιοι με το προσωπικό τους ύφος για τις εμφανίσεις τους, με ένα γράμμα από καρδιάς!

Christmas Dreams ή αλλιώς Χριστουγεννιάτικα όνειρα από τον Μάριο Φραγκούλη και το Γιώργο Περρή.



«Αγαπημένοι μας φίλοι,

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή που μας ενώνει όλους, οικογένεια και φίλους και μας πλημμυρίζει με χαρά και χρυσόσκονη.

Στο άκουσμα και μόνο της λέξης Χριστούγεννα χαμογελάμε λίγο περισσότερο, κάνουμε λίστες δώρων, γινόμαστε πιο αυθόρμητοι, ονειρευόμαστε μελομακάρονα και κουραμπιέδες και χαζεύουμε τα φωτάκια στο δέντρο.

Τη φετινή χρονιά, καθώς ο κόσμος μας συνεχίζει να ραγίζει, νιώσαμε πιο έντονα από ποτέ την ανάγκη να κρατηθούμε από αυτά που μας συνδέουν: το φως, την ελπίδα, την ειρήνη, τη χαρά και την αγάπη.



Με αυτή τη διάθεση στις καρδιές μας και με τους δύο μικρούς μας εαυτούς στην αφίσα, συναντιόμαστε ξανά μαζί επί σκηνής τον Δεκέμβριο για να σας ταξιδέψουμε στα Χριστουγεννιάτικα όνειρα των παιδικών μας χρόνων, όπου όλα ήταν ασφαλή, ξέγνοιαστα, ζεστά και αθώα.

Αυτές τις βραδιές τις ονειρευόμαστε σαν μία ζεστή αγκαλιά, όπου όλοι μαζί θα μαζευτούμε σαν μία μεγάλη οικογένεια και θα τραγουδήσουμε την αγάπη.

Εμείς αποφασίσαμε ότι ακόμα υπάρχει φως, αρκεί να καταφέρουμε να κοιτάξουμε και τον 8χρονο, αλλά και τον μελλοντικό 80χρονο εαυτό μας στον καθρέφτη και όταν τον ρωτήσουμε τι έχει καταφέρει, να νιώσει περήφανος για αυτό που είναι και για την αγάπη και τη χαρά που μοίρασε.



Μετράμε τις μέρες αντίστροφα και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε μαζί σας τη μαγεία των Χριστουγέννων, ο ένας πλάι στον άλλο.

Με αγάπη,

Μάριος Φραγκούλης & Γιώργος Περρής»

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.ticketservices.gr/event/christmas-dreams-mario-frangoulis-george-perris/