«Δούρειος Ίππος»: Παρουσιάζεται έκθεση ζωγραφικής του Πασχάλη Αγγελίδη στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στον Χώρο Τέχνης δ.

Έργα με τίτλο «Δούρειος Ίππος» θα παρουσιάσει ο γνωστός ζωγράφος Πασχάλης Αγγελίδης σε έκθεση που θα λειτουργήσει στον Χώρο Τέχνης δ. (Χατζηαργύρη 4 – Ιάσονος) στο Βόλο και θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στις 7 το απόγευμα.

Ο διακεκριμένος δημιουργός προσφέρει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία προσέγγισης του έργου του που διακρίνεται από την ανάδειξη μιας ιδιότυπης θεώρησης ύπαρξης αποτυπώνοντας με τη δική του εικαστική γραφή στάση και θέση ζωής.

Με κεντρικό θέμα τον Δούρειο Ίππο ο Πασχάλης Αγγελίδης αποδίδει έννοιες και δεδομένα που ξεπερνούν μύθο αγγίζοντας την πραγματικότητα.



Χρώματα και σχήματα αποτυπώνουν με μοναδικότητα την έμπνευσή του που εμπλουτίζεται συνεχώς από τη συνεχή καταβύθισή του σε μνήμες αλλά και όνειρα.

Ο Πασχάλης (Αγγελίδης) γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε (1973-1977) ζωγραφική και διακόσμηση στη Θεσσαλονίκη και χαρακτική και μεταλλοπλαστική στο εργαστήρι του Δημήτρη Σκρέτα. Την πρώτη του ατομική έκθεση οργάνωσε στην Καβάλα το 1982.Εχει, όμως, εκθέσει ομαδικά το έργο του ήδη από το 1978.



Ακολούθησαν πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εικονογραφήσει σειρά βιβλίων, περιοδικών, εξώφυλλων δίσκων μουσικής και αφισών, ενώ έχει επιμεληθεί τη σκηνογραφία και τα σκηνικά πολλών θεατρικών παραστάσεων. Με έντονα στοιχεία ελληνικότητας, το έργο του διακρίνεται για την ποιητικότητά του και ισορροπεί ανάμεσα στον υπερρεαλισμό και τον υπέρμετρο ρεαλισμό. Ζει και εργάζεται στο Βόλο και τη Μακρινίτσα του Πηλίου.

Η έκθεση έργων του Πασχάλη Αγγελίδη με τίτλο «Δούρειος Ίππος» στο Χώρο Τέχνης δ. θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και θα λειτουγεί ΤΡ. , ΤΕΤ. , ΠΕΜΠ. , ΠΑΡ. 11:00 – 14:00 και 18:30 – 21:00 ΣΑΒΒ. 11:00 – 14:30 ΚΥΡ. και ΔΕΥΤ. κλειστά ή με ραντεβού στο τηλ. 6978 186878.