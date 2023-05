Εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου με θέμα την Αρχαία Δημητριάδα

Την Πέμπτη 18 Μαΐου, στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων

Την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, θα πραγματοποιηθούν στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου εκδηλώσεις με θέμα “Αρχαία Δημητριάδα: το κοσμοπολίτικο ελληνιστικό βασίλειο στο μυχό του Παγασητικού κόλπου”.

Η 18η Μαΐου είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2023 είναι «Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής».

Τα μουσεία αναδεικνύοντας την πολιτιστική και την φυσική κληρονομιά, καθώς και τη σύγχρονη δημιουργία, συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ως αξιόπιστοι θεσμοί, με ιδιαίτερο κύρος στο σύνολο της κοινωνίας, έχουν τη δυνατότητα να προωθούν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης υποστηρίζοντας δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΦΑ Μαγνησίας και το Lincoln College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με επικεφαλής την Προϊσταμένη δρ Ανθή Μπάτζιου και την καθηγήτρια Αρχαιολογίας Μαρία Σταματοπούλου, υλοποίησαν ένα τριετές επιστημονικό πρόγραμμα για την αρχαία Δημητριάδα, την ελληνιστική πόλη του βασιλείου της Μακεδονίας, που ίδρυσε ο Δημήτριος Πολιορκητής στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Στις 29 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Oxford Centre for Classical and Byzantine Studies, Ημερίδα με τίτλο“Demetrias: the archaeology of a multi-ethnic royal port city in the Hellenistic Aegean”. Στο ίδιο κτήριο, παρουσιάστηκε φωτογραφική έκθεση με θέμα τις γραπτές επιτύμβιες στήλες της Δημητριάδας, μνημεία της αρχαίας ζωγραφικής και πηγή ποικίλων πληροφοριών εθνολογικών, τεχνικής της ζωγραφικής, καθημερινής ζωής, ενδυμασίας, προσωπογραφίας κ.ά. που αποτελούν τα πρώτα εκθέματα του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Συμμετείχαν από πλευράς Εφορείας η Προϊσταμένη δρ Α. Μπάτζιου, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ε. Νικολάου (MSc), η αρχαιολόγος Π. Τριανταφυλλοπούλου, και η συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Χ. Τόπα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων την Πέμπτη 18 Μαΐου περιλαμβάνει:

10.00 θεματική περιήγηση για ενήλικο κοινό με τίτλο «Οι στήλες στο φως!»

17.00-20.00 Hμερίδα για την αρχαία Δημητριάδα, Αίθουσα Εκδηλώσεων

20.00 Ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφιών, που εστιάζουν σε λεπτομέρειες των επιτύμβιων στηλών οι οποίες δεν είναι ορατές χωρίς ειδικό φωτισμό, καθώς και προβολή θεματικών παραστάσεων που σχετίζονται με την υγεία, την ποιότητα ζωής και το φυσικό περιβάλλον. Η είσοδος στο Μουσείο και στην Ημερίδα είναι ελεύθερη.