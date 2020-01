Έκθεση έργων με τίτλο «Perfection is the enemy» της Κατερίνας Διακομή

Στον Χώρο Τέχνης δ. -Εγκαίνια το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στη 1.30 το μεσημέρι

Με τον αινιγματικά πρωτότυπο τίτλο «Perfection is the enemy» (Η τελειότητα είναι ο εχθρός) παρουσιάζει έργα της η Βολιώτισσα στην καταγωγή και Αθηναία στη διαμονή Κατερίνα Διακομή, στο πλαίσιο έκθεσης, που εγκαινιάζεται το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 στη 1.30 το μεσημέρι στο Χώρο Τέχνης δ. στο Βόλο (Χατζηαργύρη 4).

Η έκθεση που πραγματοποιείται με την επιμέλεια της Φαίης Τζανετουλάκου λειτουργεί ως αφορμή ανανέωση μνήμης στο έργο της εικαστικού που δίνει ενεργά το «παρών» στον Βόλο με τη συμμετοχή της σε ομαδικές εκθέσεις, ενώ παράλληλα έχει παρουσιάσει την δουλειά της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε άλλους χώρους και πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Κατερίνα Διακομή γεννήθηκε στο Βόλο και αποφοίτησε το 1994 από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, όπου σπούδασε ζωγραφική με καθηγητή τον Δημήτρη Μυταρά και χαρακτική με καθηγητή τον Θανάση Εξαρχόπουλο. Το 1995 έλαβε μέρος στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών( Germinaetion 8) στη Μπρέντα της Ολλανδίας. Έργα της έχουν εκτεθεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η παρουσίαση έργων της στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου στο Μεσολόγγι καθώς και στο Βόλο στην έκθεση «Terra In-Cognita» τον Ιούλιο του 2019 με την επιμέλεια της Φαίης Τζανετουλάκου στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα- ΠΙΟΠ, στην έκθεση «Θάλασσά μου» τον Ιούλιο του 2015 και στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο στην Ανοιξιάτικη ομαδική έκθεση που διοργάνωση ο ΔΟΕΠΑΠ – Δη.Πε.Θε. Βόλου τον Μάιο του 2018.

Η έκθεση «Perfection is the enemy» της Κατερίνας Διακομή στο Χώρο Τέχνης δ. θα διαρκέσει έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες λειτουργίας ΤΡ. ΤΕΤ. ΠΕΜ. ΠΑΡ 11:00 – 14:00 και 18:30 – 21:00 ΣΑΒΒ 11:00 – 14:30 ΚΥΡ. ΔΕΥΤ. κλειστά ή με ραντεβού στο τηλ. 6978186878