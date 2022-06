Ένα… event του καλοκαιριού για τους λάτρεις της λατινοαμερικάνικης κουλτούρας και μουσικής

All Day Latin Beach Party with CUBANEROS live!

To Event του καλοκαιριού για όλους τους λάτρεις της λατινοαμερικάνικης κουλτούρας αλλά και της μουσικής έρχεται αυτή την Κυριακή 3 Ιουλίου στο Costa Kali Restaurant & Beach Bar στην Καλιφτέρη (Άφησσος) !Καλοκαίρι, θάλασσα και η ευκαιρία να χορέψουμε με live μουσική στην παραλία με την διεθνώς επιτυχημένη μπάντα των Cubaneros που για πρώτη φορά θα απολαύσουμε στην πόλη μας.

“Οι Cubaneros είναι ένα Ελληνοκουβανικό λάτιν συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Πάτρα το 2015 από τον πιανίστα Πάνο Παναγόπουλο και τις Κουβανές τραγουδίστριες Anaisa Vega Castillo και Indhira Xiques. Ξεκίνησαν να εμφανίζονται σε διάφορα καταστήματα και φεστιβάλ της ευρύτερης περιοχής παίζοντας γνωστά τραγούδια Salsa, Bachata, Cha Cha, Merengue κλπ. Τον Αυγουστο του 2016 δημιουργησαν παγκόσμια αίσθηση στο ίντερνετ με την διασκευή τους στο LOST ON YOU της LP. Το βίντεο στο YouTube έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 26.000.000 προβολές μέχρι σήμερα και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των latin playlists στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο! Τον Οκτώβριο της ίδια χρονιάς κυκλοφόρησαν το ξεσηκωτικό YO QUIERO MAS σε δικούς τους στίχους και μουσική, ενώ τον Μάιο του 2017 σημείωσαν νέα επιτυχία με μια ακόμα salsa διασκευή, αυτή τη φορά στο κλασικό FEELING GOOD της Nina Simone. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 3.000.000 views στο You Tube, ενώ συμπεριλήφθηκε στην συλλογή LATINA FEVER 2018 της Γαλλικής δισκογραφικής WAGRAM. Στις 24 Μάιου 2019 ταξίδεψαν στο Μεξικό για να συμμετάσχουν στο Salsafest 2019 της Βερακρούζ, όπου έπαιξαν μπροστά σε ένα πλήθος 60.000 ατόμων και μοιράστηκαν την ίδια σκηνή με κορυφαία ονόματα της σάλσα όπως Oscar De Leon, Luis Enrique, Willie Colon και πολλοί άλλοι. Τον Ιούλιο του 2020, η μπάντα κυκλοφόρησε το 1ο της άλμπουμ, με τίτλο “A Mi Manera”. Τον Αύγουστο του 2021, η μπάντα ταξίδεψε στο Μάλαμπο της Ισημερινής Γουινέας, συμμετέχοντας στο πάρτι γενεθλίων της 1ης κυρίας της χώρας.”

Αδιαμφισβήτητα το Live του καλοκαιριού με την υποστήριξη χορευτών και φίλων της μεγαλύτερης σχολής χορού της κεντρικής Ελλάδας, Independance Studio! Το Live θα ξεκινήσει στις 18.00 το απόγευμα όμως σας περιμένουμε στο Costa Kali Restaurant & Beach Bar από νωρίς το μεσημέρι για μπάνιο φαγητό και Warm-Up μιας και θα απολαμβάνουμε το μπάνιο μας με τις μουσικές του μοναδικού στο είδος του και διεθνώς καταξιωμένου Dj Estelio «El Social» και του Dj Mas που θα μας ταξιδέψουν στην Κούβα, το Πουέρτο Ρίκο και τον Άγιο Δομίνικο με τις επιλογές τους! Οι δάσκαλοι της σχολής χορού Independance Studio θα φροντίσουν να σας μάθουν τα βασικά βήματα για να απολαύσετε όλοι χορό στην πίστα με live μουσική.

Είσοδος Ελεύθερη!

Διοργάνωση:

Costa Kali Restaurant & Beach Bar

Dj Estelio «El Social»

Independance Studio Volos

Independance Studio Larissa

Salsa Y suenO Dance Prod.