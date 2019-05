0 SHARES Share Tweet

Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις 12:00 το πρωί οι «I broke the vase» έρχονται από τη Θεσσαλονίκη στο Βόλο να συναντήσουν τις «boys with toys», σε μία μουσική performance στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα.

Οι «I broke the vase» (Εύα Ματσίγκου και Νεφέλη Σάνη) συναντήθηκαν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί στα μαθήματα της πειραματικής και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής και της μουσικής δωματίου. Τις ενδιαφέρει η αναζήτηση μέσων παραγωγής ήχου, η δημιουργία ηχητικών μαζών και η εξερεύνηση των ενδιάμεσων τεχνών και της performance. Έχουν σπουδάσει φλάουτο και πιάνο, αλλά αυτό μπορούν να το ξεχνάνε και να το θυμούνται όποτε θέλουν.

Οι «boys with toys» (Ειρήνη Αυγουστάκη και Μαρία Λευθεριώτη) ξεκίνησαν να ασχολούνται με το μουσικό αυτοσχεδιασμό στο πλαίσιο των μαθημάτων του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του ΠΘ και στη συνέχεια συμμετείχαν σε ένα ερευνητικό project του τμήματος για το μουσικό αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση. Έχουν συμμετάσχει σε μουσικά performances, ασχολούνται με την πειραματική μουσική και τις ενδιαφέρει η παραγωγή ήχου με μουσικά και μη μουσικά μέσα.

Πληροφορίες: Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Νότια Πύλη Κυριακή 12 Μαΐου 2019, 12.00 μμ . Είσοδος ελεύθερη