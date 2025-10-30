Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Σοφαδιτών Μαγνησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σοφαδιτών Ν. Μαγνησίας καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 2/11/2025 και ώρα 11.00 PARK Hotel Βόλου (Δεληγιώργη 2), για τον Ετήσιο Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 11.30, την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο. Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη. Στη Συνέλευση θα γίνουν δεκτοί και όσοι κατάγονται από χωριά του Δήμου Σοφάδων και επιθυμούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου Σοφαδιτών Ν. Μαγνησίας.