Η Κέιτ Μπλάνσετ πρωταγωνίστρια στην ταινία «Borderlands»

Η Κέιτ Μπλάνσετ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία τρόμου «Borderlands», βασισμένη στο δημοφιλές video game.

Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Ιλάι Ροθ, και η Κέιτ Μπλάνσετ θα εμφανιστεί στον πρωταγωνιστικό ρόλο ως Λίλιθ, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Η Λίλιθ περιγράφεται ως «σειρήνα και θρυλική κλέφτρα, εξοπλισμένη με μαγικές δεξιότητες» και οι θαυμαστές του Bortherland πιθανότατα την γνωρίζουν καλύτερα ως μία από τους τέσσερις χαρακτήρες του αρχικού παιχνιδιού.

Ο Ιλάι Ροθ θα σκηνοθετήσει την ταινία σε σενάριο του Κρέγκ Μέιζιν, σεναριογράφου του «Chernobyl».

Η Κέιτ Μπλάνσετ είχε συνεργαστεί με τον Ιλάι Ροθ στην ταινία του 2018 «The House With a Clock in Its Walls». Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει, επίσης, στην επικείμενη ταινία του Τζέιμς Γκρέι «Armageddon Times» και στο φιλμ του Άνταμ ΜακΚέι «Don’t Look Up». Η Μπλάνσετ έχει κερδίσει Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες «The Aviator» και «Blue Jasmine».