Η Σοφία Μουτίδου έρχεται στον Βόλο!

«10 χρόνια Σοφίας» στις 31 Αυγούστου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας

Μετά τις sold out παραστάσεις της σε Ελλάδα και την Κύπρο η Σοφία Μουτίδου είναι έτοιμη να χαρίσει σε όλους ένα μοναδικό και διασκεδαστικό καλοκαίρι. Οι καλύτεροι μονόλογοι, οι πιο καυτές στιγμές από δέκα χρόνια stand up comedy, μαζεμένες σε μία παράσταση! Σε μια βραδιά όλα όσα έκαναν χιλιάδες θεατές να γελάσουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Από το γιατί οι Έλληνες άντρες δε θέλουν να γίνουν Σουηδοί μέχρι το γιατί θέλουν Σουηδές. Από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Όλα στο μικροσκόπιο της Σοφίας. Και της κουκουβάγιας αλλά και της άλλης!

Η αγαπημένη ηθοποιός με την stand up παράστασή της έρχεται στον Βόλο, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας την Τετάρτη 31 Αυγούστου.

Ώρα έναρξης παράστασης: 21:30. Ώρα προσέλευσης παράστασης: 20:00

Τιμή εισιτηρίου: Κανονικό 15€. Online προπώληση: Viva.gr

https://www.viva.gr/tickets/standupcomedy/tour/sofia-moutidou-i-10-xronia-sofias/

Φυσικά σημεία προπώλησης: Βιβλιοπωλείο «Λύχνος» Κ.Καρτάλη 160, 2421032916, Κεχαΐδης «Μουσική Ήχος Φως» Κουταρέλια 29 τηλ:2421037891. Στους χορηγούς επικοινωνίας το Ράδιο Ένα και η ΜΑΓΝΗΣΙΑ.