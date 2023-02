Τρεις καινούριες εκδόσεις από το "Κοντύλι"

Τρεις καινούριες εκδόσεις από το Κοντύλι ήρθαν για να μας ταξιδέψουν, η κάθε μια στο δικό της κόσμο, χαράζοντας ξεχωριστό μονοπάτι.

Τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και η λύση τους μέσα από το θέατρο και την τέχνη στο Θέατρο Ζωής της Renée Emunah, η ατέρμονη αναζήτηση για το Δρόμο προς το Θεό του BôYinRâ και η εναλλαγή ανάμεσα σε μύθο, φαντασία και πραγματικότητα στην Πριγκίπισσα και το Χρυσό Μήλο της Έλλης Παρασκευοπούλου- Σαμαλίδου συνθέτουν τις καινούριες μας προτάσεις!

Ο Δρόμος προς τον Θεό οδηγεί από την καθημερινή ζωή σε μια νέα καθημερινότητα, μέσα στην οποία ούτε οι πιο σκοτεινές στιγμές δεν μπορούν πια να κλονίσουν τη βέβαιη γνώση του ανθρώπου για τον Θεό και για το άφθαρτο φως.

Συστήματα, ασκητισμός και απόδραση από τον κόσμο δεν είναι ωφέλιμα σε αυτόν τον Δρόμο. Ο άνθρωπος της γης, αυτή η δυσαρμονική ένωση ζώου και πνεύματος, αιωρείται μέσα στο απέραντο πεδίο έντασης που επικρατεί μεταξύ της βασιλείας του άρχοντα του σκότους και της βασιλείας του Θεού, και οι τελευταίες πραγματικότητες κατά τη διάρκεια της περιορισμένης μας παρούσας ύπαρξης γίνονται αντιληπτές μόνο ως δευτερεύουσες ενέργειες. Η προσωπική θέληση του κάθε ανθρώπου καθορίζει τον Δρόμο του. Ο Δρόμος οδηγεί προς τα πάνω μόνο με τη βοήθεια της βασιλείας του Θεού, η οποία για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει κανείς να τη δεχτεί πρόθυμα και ανεπιφύλακτα, χωρίς λοξοκοιτάγματα σε υλικές επιτυχίες και υλικούς στόχους.

Ο πεζοπόρος που χαρακτηρίζεται από έναν ειλικρινή σκοπό και από απαραπλάνητη αντοχή θα μπορέσει ήδη από εδώ ή από την άλλη πλευρά να εισέλθει σε αυτόν τον φωτεινό Δρόμο: στην προσωπική του ολοκλήρωση μέσα στον Θεό, τον αιώνιο και ζωντανό.



Η Πριγκίπισσα και το Χρυσό Μήλο

Η εναλλαγή ανάμεσα σε μύθο, φαντασία και πραγματικότητα στην Πριγκίπισσα και το Χρυσό Μήλο της Έλλης Παρασκευοπούλου- Σαμαλίδου





«Θέατρο Ζωής»

Τούτη η δεύτερη έκδοση του «Θέατρο Ζωής» είναι µία λαμπρή επεξεργασία ενός βασικού κειμένου του χώρου. Η εμπειρία δεκαετιών της Dr. Renée Emunah, ως κλινικής θεραπεύτριας και καθηγήτριας, προσδίδει ουσία, ευφυΐα και ταπεινότητα. Η αναπτυξιακή αλληλουχία στην οργάνωση των µμεθόδων νοηματοδοτείται από ένα ανθρώπινο, ορθολογικό και πολιτιστικά επαρκές πλαίσιο. Είναι σπάνιο µία δεύτερη έκδοση να έχει τόσο µμεγαλύτερη αξία από την πρώτη, εντούτοις αυτή είναι η περίπτωση εδώ! Αυτό το βιβλίο θα αποτελέσει κύρια αναφορά για τους δραματοθεραπευτές σε όλο τον κόσμο.

David Read Johnson, Ph.D., RDT, BCT, συνδιευθυντής στο New Haven Post-Traumatic Stress Center (Κέντρο Μετατραυματικού Στρες), αναπληρωτής κλινικός καθηγητής του Yale University School of Medicine.

Με τον θερμό τρόπο γραφής της, η Dr. Emunah παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο φάσμα της δραματοθεραπείας – περιλαμβάνοντας τις αλλαγές που επιφέρουν οι εμπειρίες στον εγκέφαλο, σύμφωνα µε τη νευροεπιστήμη. Το βιβλίο σε κάνει να δακρύζεις όταν διαβάζεις σχετικά µε τη δουλειά της θεραπεύτριας µε τους ανθρώπους. Ένα απαραίτητο βιβλίο για όποιον αξιοποιεί πειραματικές µμεθόδους στη θεραπεία ή στην κοινωνική αλλαγή.

Kate Hudgins, PhD, TEP, συγγραφέας των βιβλίων: Experiential Treatment for PTSD: The Therapeutic Spiral (Βιωματική Θεραπεία για PTSD – Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες: η Θεραπευτική Σπείρα) και Healing World Trauma with the Therapeutic Spiral Model (Θεραπεύοντας το Παγκόσμιο Τραύμα µέσω του Θεραπευτικού Σπειροειδούς Μοντέλου).

Η δραματοθεραπεία ξεπερνά την απλή ψυχοθεραπεία! Αυτό το βιβλίο αξίζει να αξιοποιηθεί από όλους τους δραματοθεραπευτές, τους ψυχοδραματιστές και τους θεραπευτές µέσω δημιουργικών τεχνών.

Adam Blatner, MD, παιδοψυχίατρος, συγγραφέας των Acting-In (Ενδραμάτιση) και Foundation of Psychodrama (Θεμέλια του Ψυχοδράματος).

Η κλινική εργασία της Emunah µε εμπνέει να ενσωματώσω το δράμα στη δική µου πρακτική και διδασκαλία, γιατί ενδυναμώνει σαφώς την ευαισθησία, την αυθεντικότητα, τη νοητική πληρότητα, τη σύνδεση µε την ενσυναίσθηση και το κουράγιο για αλλαγή. Αυτό το βιβλίο, επίσης, παρουσιάζει την αξία του δράματος για την ενίσχυση της ευημερίας και της ένταξης στην κοινότητα, έξω από κλινικά πλαίσια, περιλαμβάνοντας δράσεις απέναντι στην αδικία που δημιουργούν µία θεραπευτική δύναμή για την κοινωνία.

Stephen Murphy – Shigematsu, PhD, καθηγητής στο Stanford University School of Medicine, συγγραφέας των Multicultural Encounters (Πολυπολιτισµικές Συναντήσεις) και From Mindfulness to Heartfulness (Από την Ενσυνειδητότητα στην Εν-καρδιότητα).