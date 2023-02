Madorasindahouse dance party alnighter

Με τον διάσημο παραγωγό και DJ από τη Ν. Αφρική Caiiro, στο Lab Art

O Caiiro , ο διάσημος παραγωγός και DJ από τη Νότια Αφρική έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του!

Μαζί με επιλεγμένους Local DJs μας περιμένει σε ένα ανεπανάληπτο party με χορό και tribal έκφραση στο χώρο του Lab Art την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου.

Ο δημιουργός της μεγάλης dance επιτυχίας ‘Your Voice’ με την Awen στα φωνητικά, αλλά και αμέτρητων beats που παίζουν οι πιο γνωστοί DJ’s στον κόσμο, καταφτάνει και θα είναι μαζί μας στο κέντρο της Ελλάδας για ένα true afro house experience που όσοι ξέρουν, μπορούν να επιβεβαιώσουν για τη χορευτική ενέργεια που θα μας μεταδώσει..

Μετά από την μοναδική επιτυχία και το talk of the town party τα περασμένα Χριστούγεννα, η σύμπραξη των Isalos seaside x Monk paradise beach bar x Grappa wine aperitivo επιστρέφει για ένα βράδυ με διεθνές χρώμα και με μια πρόταση σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής: ο international αστέρας Caiiro στον Βόλο, στην πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας!

African decoration στο χώρο και ειδικό light show στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Lab Art θα μας μεταφέρει σε ένα tribal experience.

Στην επιμέλεια του line up, η ομάδα του Madorasindahouse record label, με μια επιλογή που μας ενώνει με το αρχικό concept και δίνει ώθηση για το μέλλον:

Le Croque (Madorasindahouse) ντεμπούτο στο Lab Art, Felipe , Mr Tzi , Kon K

Μη χάσετε μια ολονύκτια γιορτή με τον Caiiro στο Lab Art, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, λίγο πριν το Καρναβάλι. Ώρα έναρξης: 22:00 μέχρι αργά

Προπώληση: 10 ευρώ early Bird περιορισμένα / 12 ευρώ γενική είσοδος

διαδικτυακά από https://www.viva.gr/tickets/music/caiiro-south-africa-lab-art-17th-february/

Σημεία προπώλησης :

– Viva.gr, 11876 και στο δίκτυο από συνεργαζόμενα καταστήματα : Public, Wind, Media Markt, στα καταστήματα Metro και My Market.

– Κεχαΐδης ΑΕ , Κουταρέλια 29, Βόλος

– Illusion St.Wear, Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη, Bόλος

– Plants Be, Ερμού 272 με Μαυροκορδάτου, Βόλος

– Dante’s, Παπακυριαζή 36, Λάρισα

– Themis Photo, Δροσοπούλου 4, Λαμία

Κρατήσεις RESERVATIONS:

6972205007 (whatsapp) / 6934108666 (17:00- 22:00 καθημερινές)

*επικοινωνήστε για έγκαιρη κράτηση / VIP booth available

