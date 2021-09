Ο Δημήτρης Καλαντζής and Quartet έρχεται στο Φεστιβάλ Βόλου

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου

«One more for the Road» θα μας πει ο Δημήτρης Καλαντζής με την μπάντα του την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 9.00 το βράδυ στο parking της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έναντι Filippou cafe classique) , στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βόλου, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από τις 6 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Φεστιβάλ στην πλατφόρμα του Facebook αναφέρεται ότι «η σχέση των μελών αυτού του κουαρτέτου κρατάει από πολύ παλιά και ριζώνει με πολύ επιτυχημένες δουλειές και συνεργασίες. Με τη σύνθεση αυτή βρίσκονται για δεύτερη φορά στην πόλη του Βόλου. Standards όσο και στιγμιότυπα από προσωπικές δουλειές συνθέτουν τα ακούσματα της βραδιάς. Η προσωπικές πορείες του καθενός αλλά και οι μουσικοί και φιλικοί δεσμοί μεταξύ τους εγγυώνται αυτό που θα ακούσουμε στο “One more for the road”».

Το κουαρτέτο αποτελούν : ο Δημήτρης Καλαντζής παίζοντας πιάνο, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, ο Γιώργος Γεωργιάδης στο μπάσσο και ο Γιώργος Πολυχρονάκος παίζοντας τύμπανα.