Ο Ηλίας, ο πρώτος γάτος χορευτής

Η ιστορία μας μιλά για έναν μικρό γάτο

που είχε όνειρα πολλά και δεν το ‘βαλε κάτω.

Πίσω έχει η γάτα την ουρά! Κι αν θέλετε να δείτε

πώς όλα αυτά συνέβησαν, σας λέω, προσδεθείτε!

Ο γάτος Ηλίας και η παρέα του ξεκινούν ένα μαγικό ταξίδι στη γατοσυνοικία του Θεάτρου Άβατον και περιμένουν όλα τα παιδιά από 2 έως και 7 ετών να γίνουν συνοδοιπόροι τους.

Ο Στέφανος Παπατρέχας γράφει και συν-σκηνοθετεί με την Νάντια Δαλκυριάδου ένα έργο που μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, το χορό και το παιχνίδι μάς φωτίζει το μονοπάτι προς το θάρρος, τη δύναμη, την αποδοχή, την προσφορά, αλλά και τη διαφορετικότητα και την εκτίμηση.

«Ηλίας, ο πρώτος γάτος χορευτής της γατοϊστορίας»

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου στις 13:30

Λίγα λόγια για την ιστορία

Ο γάτος ο Ηλίας δεν καταφέρνει να μπει στην παρέα του Τζα και του Τζίκι γιατί περπατάει παράξενα. Με τη βοήθεια της γλυκιάς γάτας Αλίκης, όμως, παίρνει θάρρος και βρίσκει αυτό που τον κάνει ξεχωριστό. Και επειδή «πίσω έχει η γάτα την ουρά» ο Ηλίας με το περίεργο περπάτημα… σώζει τελικά όλη τη γατοσυνοικία!

«Αν θέλετε να μάθετε πού κρύβεται το θάρρος

και πώς σε κάνει δυνατό αυτό που ήταν βάρος,

η ιστορία ξεκινά. Αρχίζει η μαγεία.

Καλωσορίσατε λοιπόν στη γατοσυνοικία»

Μια τρυφερή ιστορία για τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, το θάρρος και την αποδοχή για μικρά παιδιά (αλλά και για μεγάλα).

Ταυτότητα παράστασης

Ηλίας, ο πρώτος γάτος χορευτής της γατοϊστορίας

Κείμενο: Στέφανος Παπατρέχας

Σύλληψη l Σκηνοθεσία: Νάντια Δαλκυριάδου – Στέφανος Παπατρέχας

Σκηνικά l Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Μουσική: Σίσσυ Βλαχογιάννη

Χορογραφίες: Μαρίνα Μαυρογένη

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Ψυχράμης

Φωτογραφίες l Γραφιστικά l Trailer: Αγάπη Καλογιάννη

Σχεδιασμός αφίσας: Στέφανος Μιχαηλίδης

Επικοινωνία παράστασης: Βάσω Σωτηρίου We Will

Παραγωγή: ΚΑΡΑΚ ΑΜΚΕ – ONORIO ΑΜΚΕ

Παίζουν: Λάζαρος Βαρτάνης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλέξανδρος Καναβός, Σύνθια Μπατσή

Πού: Θέατρο Άβατον, Ευπατριδών 3, Κεραμεικός – Μετρό Κεραμεικός

Πότε: Από την Κυριακή 2 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 18:00 και κάθε Κυριακή στις 13:30

Καθημερινές για σχολεία

Εισιτήρια: € 8 (κανονικό), € 6 (ανέργων/πολυτέκνων/ΑμεΑ)

Προπώληση: Viva.gr εδώ: https://bit.ly/3RHo89g

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944189698, 6943224305

Διάρκεια: 60’

Για παιδιά από 2 έως και 7 ετών

WHO IS WHO

O Στέφανος Παπατρέχας είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αριστούχος απόφοιτος της ανώτερης δραματικής σχολής Νέο Ελληνικό Θέατρο του Γιώργου Αρμένη. Έπαιξε σε παραστάσεις των Εθνικού Θέατρου, Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου κ.ά. με σκηνοθέτες τους: Κ. Ασπιώτη, Ν. Δαλκυριάδου, Δ. Μαυρίκιο, Ν. Χανιωτάκη, Λ. Βαρτάνη, Γ. Πιερρουτσάκου, Α. Πινακουλάκη, Έ. Φεζολλάρι, Ηλ. Ελληνικιώτη, Ν. Αρβανίτη, Φ. Μπαξεβάνη, Κ. Γάκη, Γ. Χατζάκη κ.ά. Έγραψε και συν–σκηνοθέτησε τα έργα: «Ονόριο, τα ανομήματα ενός εγκληματία» (Υποψήφιος για «Δραματουργία Ελληνικού Έργου» – Βραβεία Κάρολος Κουν), «Πασού, Φροσύνη, Το ξέφωτο» και συν–σκηνοθέτησε τα θεατρικά αναλόγια στο Εθνικό Θέατρο: «Αστερίων», «Χαμένα κορίτσια ή Μέρζεμπουργκ» & «Το υπόμνημα».

Η Νάντια Δαλκυριάδου αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ως το 2015 έζησε και εργάστηκε ως ηθοποιός στην Θεσσαλονίκη και συνεργάστηκε με το ΚΘΒΕ, με ΔΗΠΕΘΕ και πολλές από τις ομάδες της πόλης. Από το 2015 ζει στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με τους Π. Μιχαηλίδη, Κ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Μακαλιά, Κ. Ρουγγέρη, Ι. Μιχαηλίδη, Στ. Μιχαηλίδου, Γλ. Καλαϊτζή. Είναι ιδρυτικό μέλος, συν-σκηνοθέτης και ηθοποιός της ομάδας ΑNUMATI ,η οποία ανέβασε για 5 χρόνια τη βρεφική παράσταση «Θα βγω απ το αυγό». Σκηνοθέτησε την παιδική παράσταση «Ο Λευτέρης, ένα περιστέρι δίχως ταίρι» και έκανε διασκευή και σκηνοθεσία της παράστασης «Οι γειτονιές του Κόσμου» του Γιάννη Ρίτσου , η οποία παίζεται για 3η χρονιά φέτος στο Θέατρο Τζένη Καρέζη. Συμμετείχε στις σειρές της ΕΡΤ « Ο θησαυρός της Αγγελίνας», «Η ζωή εν τάφω», σε σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά και «Κόκκινο Ποτάμι» σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη.