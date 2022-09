Οι πρόσφυγες αγγειοπλάστες του Βόλου αναδεικνύονται σε πολιτιστικές δράσεις στην Πενσυλβάνια!

2 Shares Share Tweet

Ξεκίνησε στην Κομητεία Αλεγκέινι της Πενσυλβάνια και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου το διεθνές πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων αφιερωμένο στην Επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής και της γενοκτονίας των χριστιανών Ελλήνων, Αρμενίων και των Εβραίων της Ανατολίας.

Στη διοργάνωση συμπράττουν η ελληνική, η αρμενική και η εβραϊκή κοινότητα της Δυτικής Πενσυλβάνια με σκοπό την ανάδειξη της εκπαιδευτικής σημασίας των δραματικών γεγονότων, που σημάδεψαν τον 20όν αιώνα μέσα στην καρδιά της αρχαιοελληνικής μικρασιατικής γης, όπου η ιερή μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων-αθώων θυμάτων της δολοφονικής θηριωδίας συνεχίζει να καίει την άσβεστη λαμπάδα της τραγικής ιστορικής μοίρας κομίζοντας στους επιγενόμενους το ανθρωπιστικό μήνυμα ότι μπροστά στη θανατική θυσία μπορεί να ανθίσει η δημιουργική έμπνευση για έναν καλύτερο κόσμο.

Το πρόγραμμα των επετειακών δραστηριοτήτων αναπτύσσεται με τη συνεργασία των πανεπιστημιακών φορέων: Nationality Rooms and Intercultural Exchange Program at the University of Pittsburgh (Greek Nationality Room Committee, Armenian Nationality Room Committee, Israel Heritage Room Committee), του Αμερικανο-Ελληνικού Ιδρύματος Δυτικής Πενσυλβάνια(AHFWP), της Οργάνωσης των ισραηλιτών εκπαιδευτικών Classrooms Without Borders (CWB) και από πλευράς Ελλάδος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE). Συμμετέχουν επίσης με επίκαιρο οπτικο-ακουστικό μελουργικό πρόγραμμα ο Βυζαντινός Χορός της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Pittsburgh και το γνωστό μουσικό σύνολο Paivanas Family Trio.

Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Η «ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ»

Ειδικό μέρος του όλου προγράμματος είναι αφιερωμένο στη μορφή και το έργο του μεγάλου μικρασιάτη συγγραφέα Στρατή Δούκα (1895-1983) μέσα από παλαιά ζωντανή αφήγησή του στον ποιητή Ευάγγελο Ανδρέου με θέμα τη μετεμφύτευση της κεραμικής και ταπητουργίας της Κιουτάχειας στην Ελλάδα και την πρώτη εμφάνιση των καλλιτεχνικών έργων της στην πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 1926. Στην αφήγησή του καταγράφονται αδρές οι αναμνήσεις του από τους ονομαστούς μικρασιάτες φίλους του, τον Μηνά Πεσματζόγλου και τον Φώτη Κόντογλου.

Στην ίδια θεματική ενότητα που επιμελείται ο διαπρεπής ομογενής καθηγητής Νίκος Γιαννουκάκης παρουσιάζεται η αγγλική έκδοση του μνημειώδους λογοτεχνικού έργου «Ιστορία ενός Αιχμαλώτου» με παράλληλη έκθεση ιστορικού φωτογραφικού συνόλου από τη περιπετειώδη ζωή του πρωτοπόρου πρόσφυγα λογοτέχνη της «Αιολικής Σχολής».

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Εξαιρετικό ενδιαφέρον προκαλεί επίσης η οπτικοακουστική προβολή του θέματος «Το βιομηχανικό πρόσωπο του Βόλου και η συμβολή των προσφύγων του ’22 στην εξέλιξη της αγγειοπλαστικής παράδοσης» μέσα από μια βιωματική αφήγηση του Προέδρου του Διεθνούς Κέντρου Σύγχρονης Κεραμικής της Οικογένειας Βασιλείου Ανετόπουλου (1790) και της Ακαδημίας Αρχαίας & Σύγχρονης Ελληνικής Κεραμικής, βετεράνου κεραμίστα Βαγγέλη Ανετόπουλου, που παρουσιάζει η γνωστή ζωγράφος Αμαλία (Παρασκευοπούλου) με ταυτόχρονη προβολή φωτογραφικών ντοκουμέντων από την πολύχρονη καλλιτεχνική παράδοση του φημισμένου κεραμικού εργαστήριου Ανετόπουλου στον Βόλο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποιητικά μέρη των θεμάτων όπου οι νικητές και νικήτριες του Διεθνούς Διαγωνισμού Ποίησης στην Ελληνική Γλώσσα, με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή, θα αποδώσουν σε ένα ντοκιμαντέρ τα διακριθέντα ποιητικά έργα τους. Τον Διαγωνισμό διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης (EUARCE) με τη συνεργασία του Αμερικανο-Ελληνικού Ιδρύματος Δυτικής Πνσυλβάνια (AHFWP) και του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Λογοτεχνίας (A.I.C.L.).