Παρουσιάζεται στην αυλή της Παναγίας Τρύπας το ημερολόγιο του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου

Το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου, ανελλιπώς από το 2008, εκδίδει εικαστικά Ημερολόγια. Φέτος, φιλοξενεί εικαστικά έργα του Ζωγράφου – Αγιογράφου Μπάμπη Πυλαρινού (https://pilarinos.gr).
Η παρουσίαση του ημερολογίου 2026 και η έκθεση των έργων του Μπάμπη Πυλαρινού θα γίνει Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στην αυλή της Παναγίας Γορίτσας (Τρύπας) στον Άναυρο, δίπλα από τον ΝΟΒ, από τις 12:00 έως τις 15:00.
