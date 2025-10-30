Παρουσιάζεται στον Βόλο το βιβλίο της Ειρήνης Μαλάμου «Ανάμεσα σε δυο Θεούς»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι εκδόσεις Μίνωας, το βιβλιοπωλείο Λιαναρίδης, ο Σύλλογος απανταχού Γλωσσιωτών και το κεντρο Μαγνησιωτών συγγραφέων ΚΕΒΙΜΑΣΥ διοργανώνουν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο Amelia cafe, στην οδό Αντωνοπούλου 72, την παρουσίαση του βιβλίου «Ανάμεσα σε δυο Θεούς» της συγγραφέα Ειρήνης Μαλάμου.

