Παρουσιάζεται στον Βόλο το βιβλίο της Ειρήνης Μαλάμου «Ανάμεσα σε δυο Θεούς»

Οι εκδόσεις Μίνωας, το βιβλιοπωλείο Λιαναρίδης, ο Σύλλογος απανταχού Γλωσσιωτών και το κεντρο Μαγνησιωτών συγγραφέων ΚΕΒΙΜΑΣΥ διοργανώνουν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο Amelia cafe, στην οδό Αντωνοπούλου 72, την παρουσίαση του βιβλίου «Ανάμεσα σε δυο Θεούς» της συγγραφέα Ειρήνης Μαλάμου.

