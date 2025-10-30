Παρουσιάζεται στον Βόλο το βιβλίο της Ειρήνης Μαλάμου «Ανάμεσα σε δυο Θεούς»

Οι εκδόσεις Μίνωας, το βιβλιοπωλείο Λιαναρίδης, ο Σύλλογος απανταχού Γλωσσιωτών και το κεντρο Μαγνησιωτών συγγραφέων ΚΕΒΙΜΑΣΥ διοργανώνουν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο Amelia cafe, στην οδό Αντωνοπούλου 72, την παρουσίαση του βιβλίου «Ανάμεσα σε δυο Θεούς» της συγγραφέα Ειρήνης Μαλάμου.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.