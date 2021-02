Νέο βιβλίο κυκλοφόρησε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Ένα νέο βιβλίο κυκλοφόρησε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Πρόκειται για την ελληνική μετάφραση του συλλογικού τόμου «Θεολογία της μετανάστευσης στις Αβρααμικές θρησκείες: Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλάμ». Ο τόμος υπογράφεται από τους επιμελητές Elaine Padilla και Peter C. Phan, και περιλαμβάνει κείμενα των Dale T. Irvin, Devorah Schoenfeld, Melissa Raphael, Kondothra M. George, Peter C. Phan, Nancy Bedford, Amos Yong, Deenabandhu Manchala, Amir Hussain, Charles Amjad-Ali και Elaine Padilla. Η ελληνική μετάφραση είναι του Νίκου Κουρεμένου, ενώ η εισαγωγή στην ελληνική έκδοση είναι του Θανάση Ν. Παπαθανασίου. Ο πίνακας του εξωφύλλου είναι της ζωγράφου Katia Margolis. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του οργανισμού Bread for the World.

Διεκδικώντας μία θέση για τη θεολογία στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συζήτησης σχετικά με την ανθρώπινη κινητικότητα, ο τόμος αυτός εστιάζει στο γεγονός ότι η μετανάστευση δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητή χωρίς μια σοβαρή και ενδελεχή μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι θρησκευτικοί παράγοντες έχουν διαδραματίσει καθοριστικούς ρόλους σ’ αυτή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο διάβα της ιστορίας, η θρησκεία και η θρησκευτική ελευθερία –ή η έλλειψή της– έχουν ασκήσει ισχυρές έλξεις και ωθήσεις στη δυναμική της μετανάστευσης, είτε πρόκειται για εσωτερική είτε για διεθνή ή διηπειρωτική, αυτόβουλη ή εξαναγκασμένη, πρόσκαιρη ή μόνιμη, νόμιμη ή «χωρίς χαρτιά», σχεδιασμένη ή απρόβλεπτη. Επιπλέον, είναι ασφαλώς τεκμηριωμένο ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των μεταναστών όχι μόνο έχουν μεταβάλλει αμετάκλητα το θρησκευτικό τοπίο στις χώρες προορισμού, αλλά έχουν επίσης ωθήσει τους μετανάστες στον σχηματισμό συνεκτικών κοινοτήτων, παρέχοντάς τους αποτελεσματικά μέσα για τη φυσική τους επιβίωση, την ανοδική οικονομική τους πορεία, την κοινωνική σταθερότητα, την ενσωμάτωση στην κοινωνία, τη διατήρηση των πολιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων και φυσικά την πνευματική τους άνθιση στις χώρες όπου φιλοξενούνται. Απ’ την άλλη πλευρά, η μετανάστευση αποτελεί έναν από τους κεντρικούς παράγοντες που συνέβαλαν τα μέγιστα στη γεωγραφική εξάπλωση και την εσωτερική πολυφωνία των θρησκειών σε όλη την υφήλιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στον προκείμενο τόμο συγκεντρώνονται απόψεις από τα διαφορετικά θρησκεύματα (Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλάμ) αλλά και από τις επιμέρους χριστιανικές παραδόσεις (Ορθόδοξη, Ρωμαιοκαθολική, Προτεσταντική και Πεντηκοστιανή, καθώς και μια θεώρηση από την σκοπιά της οικουμενικής κίνησης), δίνοντας την ευκαιρία στον αναγνώστη όχι μόνο να γνωρίσει τον κεντρικό ρόλο που κατέχει η μεταναστευτική πράξη σε όλες τις Αβρααμικές θρησκείες, αλλά συνάμα να ιχνηλατήσει τους πολλούς κοινούς τόπους των παραπάνω πίστεων, όπως εκφράζονται από τα ίδια τα μέλη τους.

Το βιβλίο διατίθεται κεντρικά από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών (κ. Ελένη Μούρσα, 6957836737 και κ. Βαλίλα Γιαννουτάκη, 6951978332) και σύντομα θα είναι διαθέσιμο και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας, www.acadimia.gr καθώς και στη σελίδα της Ακαδημίας στο Facebook (Volos Academy for Theological Studies).