Το νέο εκδοτικό πρόγραμμα των εκδόσεων «Διόπτρα» «περιλαμβάνει δέκα νέους τίτλους που καλύπτουν τις κατηγορίες ελληνικής και ξένης πεζογραφίας, του αστυνομικού μυθιστορήματος, του ρομαντικού μυθιστορήματος καθώς και του παιδικού βιβλίου. Ότι χρειάζεστε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές», όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Στην κατηγορία της ελληνικής πεζογραφίας υποδεχόμαστε τα Ματωμένα Εντελβάις της Γιώτας Γουβέλη, της συγγραφέως που ήδη μετρά περισσότερους από 50.000 αναγνώστες. Το νέο της μυθιστόρημα που αιχμαλωτίζει τον αναγνώστη από την πρώτη σελίδα, εντυπωσιάζει για το πάθος, την ένταση και τις ανατροπές που το χαρακτηρίζουν.

Στην κατηγορία της αστυνομικής λογοτεχνίας η Mo Hayder κάνει την επανεμφάνισή της με την Τελετουργία, το τρίτο βιβλίο της σειράς με πρωταγωνιστή τον επιθεωρήτη Τζακ Κάφερι. Μετά τα βιβλία Φονικό Κελάηδισμα και Η Σιωπή των Δέντρων οι φανατικοί οπαδοί της σειράς περιμένουν με αγωνία αυτή τη νέα καθηλωτική αστυνομική ιστορία. Η Sophie Hannah, επιστρέφει με Το Μωρό στην Κούνια. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που έχει κάνει μεγάλη επιτυχία σε Αγγλία και Αμερική. Η Sophie Hannah είναι μια διεθνώς επιτυχημένη Αγγλίδα συγγραφέας, της οποίας τα best sellers ψυχολογικά θρίλερ και αστυνομικά εκδίδονται σε 27 χώρες. Τέλος, η επανέκδοση του best seller Εκείνη τη Νύχτα της Chevy Stevens σε trade edition έρχεται να προστεθεί σε αυτή την κατηγορία. Με το πρώτο της μυθιστόρημα Η Eξαφάνιση η συγγραφέας κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα (Best First Novel).

Στην κατηγορία της ξένης πεζογραφίας,Το καλοκαίρι των μουσώνων της Julia Gregson είναι μια επική ιστορία αγάπης από την Αγγλία έως την Ινδία. Με τον προηγούμενο τίτλο της Στην Καρδιά των Μουσώνων κέρδισε το ελληνικό κοινό. Ο David Gibbins επιστρέφει με ένα δυνατό ιστορικό μυθιστόρημα με τίτλο Ο Θησαυρός των Ναζί. Οι αρχαιολογικές γνώσεις του συγγραφέα και η ατμόσφαιρα μυστικισμού που παραπέμπει σε θρίλερ του Dan Brown, θα συγκινήσει σίγουρα τους αναγνώστες. Ο Μπρούτζινος Καβαλάρης της Paullina Simons είναι το πρώτο βιβλίο της τριλογίας της ιστορίας του πλέον διάσημου ζευγαριού, Τατιάνα και Αλεξάντερ. Ήδη το βιβλίο έχει γίνει αποδεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό στα social media

Στην κατηγορία του παιδικού βιβλίου, προστίθενται οι δύο νέοι τίτλοι 100 Παραθυράκια Γνώσης Αριθμοί & 100 Παραθυράκια Γνώσης Σχήματα & Χρώματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με κάθε βιβλίο τα παιδιά θα μπορέσουν να μάθουν εκατό νέες λέξεις και να τις συνδέσουν με τη σωστή σημασία τους.

Οι εκδόσεις Elxis, καλωσορίζουν το νέο τίτλο Ο ρομαντικός κύριος Μπρίτζερτον της Julia Quinn, η οποία έχει βραβευτεί πολλές φορές από την Ένωση Συγγραφέων Ρομαντικών Μυθιστορημάτων. Με τα δύο πρώτα της βιβλία (Ο Δούκας κι Εκείνη, Ο Ιππότης που αγάπησε) έχει εδραιωθεί στο ελληνικό κοινό, ως μια από τις πιο αγαπημένες συγγραφείς του είδους.

Βράβευση για τη Διόπτρα

Στο μεταξύ, ο Κώστας Κρομμύδας και η Ουρανόεσσα βραβεύτηκαν στα Βραβεία Βιβλίου Public, στην κατηγορία «ηρωίδα έμπνευση»!