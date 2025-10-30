Το βιβλίο του ιατρού Κ. Γιατρά «Ηθική και Ανήθικοι» θα παρουσιαστεί στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αύριο Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Κυψέλη

Το βιβλίο του ιατρού Κωνσταντίνου Γιατρά «Ηθική και Ανήθικοι» θα παρουσιάσουν στο Βόλο οι εκδόσεις «Νίκας» αύριο Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 7 το απόγευμα στο Roof Garden του ξενοδοχείου «Κυψέλη» (Αγίου Νικολάου 1) με την υποστήριξη του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου, του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου «Θέτις», της ΧΕΝ Βόλου, του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Βόλου και του Συλλόγου Αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Βόλου «Άγιος Ιωσήφ». Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Χριστίνα – Μαρία Λαμπροπούλου- Οικονομολόγος, συγγραφέας, Νίκος Παπαδόπουλος – Δικηγόρος, συγγραφέας και Πάρης Τσεβάς – δικηγόρος, επιμελητής του βιβλίου. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ροσσάνα Πώποτα.

Το βιβλίο «Ηθική και Ανήθικοι» του Κωνσταντίνου Γιατρά βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που αναδεικνύει την πίστη στις αξίες και τον αγώνα κάθε ανθρώπου να διατηρήσει πεισματικά την ταυτότητα του απέναντι σε ένα διαβρωμένο σύστημα.

Έχοντας πάρει μια γεύση από τα ρουμανικά ήθη ως φοιτητής, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, γυναικολόγος πλέον της εξωσωματικής, επιστρέφει στην ίδια χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου. Καταξιωμένος στον τομέα του, θα αποτολμήσει τη δημιουργία ενός νοσοκομείου στη μετακομμουνιστική Ρουμανία. Σιγά σιγά, όμως, θα ανακαλύψει πως η γραφειοκρατία και η ωμή διαφθορά, η μαφία, έχουν απλώσει τις ρίζες τους για τα καλά στους κόλπους της ρουμανικής κοινωνίας. Το έργο του θα αποδειχθεί προοδευτικά δυσκολότερο, καθώς οι απειλές και οι εκβιασμοί θα εκφραστούν όλο και πιο έντονα, ενώ τα εμπόδια θα πολλαπλασιαστούν.

Ο Κωνσταντίνος Γιατράς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε και πήρε πτυχίο Ιατρικής στη Ρουμανία. Ειδικεύτηκε επί εφτά χρόνια στο Παρίσι στη γυναικολογία. Κατόπιν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου έγινε επίκουρος καθηγητής στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – εξωσωματικής. Είναι μέλος του γαλλικού τμήματος La Chaîne de l’ Espoir και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, πραγματοποιώντας πολλαπλές αποστολές στον Τρίτο Κόσμο. Έχει εκδώσει το λεύκωμα Πρόσωπα του κόσμου από 60 τέτοιες αποστολές. Από το 1998 ζει στην Αθήνα, όπου διατηρεί γυναικολογικό ιατρείο.