Αλγόριθμος αναγνωρίζει τον βήχα από Covid-19

Ένας αλγόριθμος που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ ήταν σε θέση να εντοπίσει ανθρώπους με Covid-19 απλά και μόνο από τον ήχο του βήχα τους.

Όπως αναφέρει το BBC, σε δοκιμές που έγιναν επετεύχθη ποσοστό επιτυχίας 98,5% μεταξύ ατόμων που είχαν βρεθεί επιβεβαιωμένα θετικά στον κορωνοϊό- και 100% σε αυτούς που δεν είχαν άλλα συμπτώματα.

Οι ερευνητές χρειάζονται σχετική έγκριση από τις αρχές για να εξελίξουν τον αλγόριθμο σε εφαρμογή, ενώ υπογράμμισαν πως η κρίσιμη διαφορά στον ήχο του βήχα κάποιου με Covid-19 δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί.

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης αναπτύχθηκε στο ΜΙΤ. Όπως είπε ο Μπράιαν Σουμπιράνα, επιστήμονας του ΜΙΤ και ένας εκ των συντελεστών του εν λόγω επιστημονικού άρθρου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, «ο τρόπος με τον οποίο παράγεις ήχο αλλάζει όταν έχεις Covid, ακόμα και αν είσαι ασυμπτωματικός».

«Περιπτώσεις πρακτικής χρήσης θα μπορούσαν να είναι ο καθημερινός έλεγχος μαθητών, εργαζομένων και του κοινού, καθώς σχολεία, χώροι εργασίας και μέσα μεταφοράς επαναλειτουργούν, ή για έγκαιρο εντοπισμό ξεσπασμάτων σε ομάδες».

Αντίστοιχες έρευνες γίνονται και αλλού- μεταξύ των οποίων και από το Cambridge University, το Carnegie Mellon University και η βρετανική startup Novoic. Τον Ιούλιο το πρόγραμμα Covid-19 Sounds του Κέμπριτζ ανέφερε ποσοστό επιτυχίας 80% στον εντοπισμό κρουσμάτων με βάση έναν συνδυασμό ήχων αναπνοής και βήχα. Ως τον Αύγουστο είχε 459 ηχητικά δείγματα βήχα και αναπνοής, από 378 άτομα, και τώρα αναφέρει πως έχει 30.000 καταγραφές. Από πλευράς του, το εργαστήριο του MIT συγκέντρωσε περίπου 70.000 ηχητικά δείγματα, εκ των οποίων 2.500 είναι με άτομα που έχουν επιβεβαιωμένα νοσήσει.