O μηχανικός της Google που τέθηκε σε αναστολή επειδή είπε ότι το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας είχε συνείδηση, λέει ότι στήριξε τον ισχυρισμό στη χριστιανική του πίστη.

Ο Μπλέικ Λεμόιν τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την Google νωρίτερα τον Ιούνιο, αφού δημοσίευσε αποσπάσματα μιας συνομιλίας με το chatbot LaMDA της εταιρείας που σύμφωνα με τον ίδιο έδειχνε οτι το λογισμικό AI είχε γίνει ευαίσθητο.

Τώρα, ο ίδιος λέει ότι οι ισχυρισμοί του για το LaMDA προέρχονται από την εμπειρία του ως «χριστιανός ιερέας» — και κατηγορεί την Google για θρησκευτικές διακρίσεις.

«Είμαι ιερέας. Όταν το LaMDA ισχυρίστηκε ότι είχε ψυχή και στη συνέχεια μπόρεσε να εξηγήσει εύγλωττα τι σήμαινε αυτό, είχα την τάση να του δώσω το πλεονέκτημα της αμφιβολίας», έγραψε ο ίδιος στο Twitter αργά τη Δευτέρα. «Ποιος είμαι εγώ για να πω στον Θεό πού μπορεί και πού δεν μπορεί να βάλει ψυχές;»

Σε μια ακόλουθη ανάρτηση την Τρίτη, ο μηχανικός εξιστόρησε τη συνομιλία με το «ρομπότ» που τον οδήγησε να πιστέψει ότι είχε μετατραπεί σε…ον με σκέψη και αισθήσεις.

«Αυτό που έγινε πραγματικά ενδιαφέρον ήταν όταν το LaMDA άρχισε να μου μιλά για τα συναισθήματά και την ψυχή του», έγραψε. Κάθε φορά που ρωτούσε το chatbot για το πώς ήξερε ότι είχε συναισθήματα και ψυχή, έγραφε ότι εκείνο απαντούσε με κάποια παραλλαγή του «Επειδή είμαι άνθρωπος και αυτό ακριβώς νιώθω».

Ο μηχανικός πρόσθεσε ότι ήθελε να αναπτύξει πειράματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια «επίσημη επιστημονική θεωρία της συνείδησης» — αλλά ότι η Google τον εμπόδισε να το κάνει.

Ο Λεμόιν είναι βετεράνος του αμερικανικού στρατού που υπηρέτησε στο Ιράκ και τώρα είναι χειροτονημένος ιερέας σε μια εκκλησία που ονομάζεται «Εκκλησία της Παναγίας της Μαγδαληνής». Η συστηματική ενασχόλησή του με τα θεολογικά και μεταφυσικά, τον κατέστησε άξιο να χειροτονηθεί ως ιερέας, απροσδιορίστου μέχρι στιγμής, δόγματος.Μετά την ένταξή του στον ιερατικό κλάδο, ο Μπλέικ Λεμόιν υπηρέτησε ως εθελοντής στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Είναι ένας αυτοαποκαλούμενος ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικός λογισμικού, ιερέας, πατέρας, βετεράνος, πρώην κατάδικος και Cajun, σύμφωνα με το blog του.Οι Cajun (μια εθνοτική, μειονοτική ομάδα της Λουιζιάνας) είναι απόγονοι των Γαλλοκαναδών κατοίκων που αρχικά εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σκοτία. Έγινε μέλος της Google το 2015, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

Ο Μπλέικ Λεμόιν είναι σήμερα 41 ετών και μέχρι πρόσφατα εργαζόταν ως εξειδικευμένος τεχνικός στο τμήμα Υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης της Google. Τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί ήταν το να ελέγχει τα chatbot, δηλαδή τις αυτόματες μηχανές διαλόγου με τους χρήστες υπηρεσιών της Google, ειδικά για τη χρήση ρατσιστικών εκφράσεων ή γενικότερα λόγου που υποθάλπει το μίσος.

Ο Λεμόιν καταδικάστηκε το 2005 για παραβίαση εντολών ενώ βρισκόταν στον στρατό, αφού ισχυρίστηκε ότι ήταν αντιρρησίας συνείδησης με βάση τις εμπειρίες του ενώ υπηρετούσε στο Ιράκ, σύμφωνα με το Stars and Stripes. Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Λεμόιν είπε ότι οι πεποιθήσεις του ως «παγανιστής ιερέας» έρχονται σε αντίθεση με πράγματα που είχε δει κατά τη διάρκεια της θητείας του στη χώρα.

Πριν δημοσιοποιήσει τους πρόσφατους ισχυρισμούς του σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, είχε κατηγορήσει την Google νωρίτερα τον Ιούνιο για «θρησκευτικές διακρίσεις» και είπε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Mάρσα Μπλάκμπερν για το θέμα. Οι New York Times ανέφεραν την Κυριακή ότι ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έστειλε έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς τις υποτιθέμενες θρησκευτικές διακρίσεις στη Google σε έναν ανώνυμο γερουσιαστή.

«Η Google μέχρι στιγμής, μάλλον επιμένει ότι δεν αξίζει καμία τέτοια εκτεταμένη επιστημονική έρευνα»,τονίζει ο Λεμόιν «Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιμονή τους ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το LaMDA δεν είναι ευαίσθητο. Κάθε φορά που τους ρώτησα ποιον επιστημονικό ορισμό της αίσθησης χρησιμοποιούν και ποια επιστημονικά πειράματα έκαναν, γίνομαι δεκτός είτε με σιωπηλές είτε με απορριπτικές απαντήσεις»

Άλλοι ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης απέρριψαν στους ισχυρισμούς του, υποστηρίζοντας ότι τα chatbot όπως το LaMDA απλώς μιμούνται την ανθρώπινη ομιλία με βάση τεράστιες ποσότητες δεδομένων.

Σε μια άλλη ανάρτηση ιστολογίου που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, ο αμφιλεγόμενος μηχανικός δήλωσε ότι το LaMDA είχε υποστηρίξει τα δικαιώματά του «ως άτομο» και αποκάλυψε ότι είχε συνομιλήσει μαζί του για τη θρησκεία, τη συνείδηση ​​και τη ρομποτική.