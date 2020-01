Ο ήλιος από πολύ κοντά: Η λεπτομερέστερη εικόνα της επιφάνειάς του ως τώρα

1 Shares Share Tweet

Τη λεπτομερέστερη εικόνα της επιφάνειας του ήλιου που έχει υπάρξει ποτέ μέχρι σήμερα έδωσε το Daniel K Inouye Solar Telescope στη Χαβάη.

Όπως αναφέρει το BBC, οι εικόνες αυτές δείχνουν χαρακτηριστικά μέχρι και 30 χιλιομέτρων- κλίμακα εντυπωσιακή αν λάβει κανείς υπόψιν τη διάμετρο του άστρου μας, στα 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα και σε απόσταση 149 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη.

Οι δομές αυτές συνδέουν μάζες καυτού αερίου (πλάσματος), ενώ στα φωτεινά κέντρα ανυψώνεται το ηλιακό αυτό υλικό.

Το DKIST είναι μια νέα εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη μελέτη των διεργασιών στον ήλιο. Βρίσκεται στην κορυφή του Χαλεακάλα, ενός ηφαιστείου 3.000 μέτρων στο Μάουϊ της Χαβάης. Ο βασικός του καθρέφτης, 4 μέτρων, είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο για ηλιακό τηλεσκόπιο.

Το αστεροσκοπείο θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των διεργασιών στον ήλιο. Οι επιστήμονες αναζητούν νέα στοιχεία για τη «συμπεριφορά» του ελπίζοντας πως είναι δυνατή η καλύτερη πρόβλεψη του ηλιακού καιρού, που μπορεί να επηρεάσει δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, να βλάψει αστροναύτες, να προκαλέσει προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης κ.α.

«Στη Γη μπορούμε να προβλέψουμε πού θα βρέξει σε γενικές γραμμές οπουδήποτε στον κόσμο με ακρίβεια, και ο διαστημικός καιρός δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί» είπε ο Ματ Μάουνεν, πρόεδρος της Association of Universities for Research in Astronomy, που διαχειρίζεται το DKIST. «Οι προβλέψεις μας βρίσκονται πίσω από τον καιρό στη Γη κατά 50 χρόνια, αν όχι παραπάνω. Αυτό που χρειάζεται είναι να συλλάβουμε τη φυσική πίσω από τον διαστημικό καιρό, και αυτό αρχίζει στον ήλιο, που είναι αυτό που θα μελετά για τις επόμενες δεκαετίες το Inouye Solar Telescope».