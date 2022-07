Στα άκρα η κόντρα Twitter-Έλον Μασκ: Έτοιμη για δικαστική μάχη με έπαθλο τα 44 δισ. η εταιρεία

2 Shares Share Tweet

Το Twitter προσέλαβε κορυφαία νομική εταιρεία για να μηνύσει τον Έλον Mασκ μετά την αποχώρησή του από τη συμφωνία ύψους 44 δισ. δολαρίων. Ο πόλεμος ανάμεσα στον πλουσιότερο άνδρα στον κόσμο και τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μόλις άρχισε.

Το Twitter προσλαμβάνει την αμερικανική δικηγορική εταιρεία Wachtell για να μηνύσει τον Mασκ μετά την αποχώρησή του από τη συμφωνία εξαγοράς ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, τερμάτισε την Παρασκευή τη συμφωνία, λέγοντας ότι το Twitter απέτυχε να παράσχει πληροφορίες για τους ψεύτικους λογαριασμούς που υπάρχουν στην πλατφόρμα, με τον πρόεδρος της εταιρείας Μπρετ Τέιλορ να υπόσχεται νομική μάχη.

Η Twitter Inc έχει προσλάβει την αμερικανική δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP καθώς ετοιμάζεται να μηνύσει τον Μασκ και να τον αναγκάσει να ολοκληρώσει την εξαγορά της εταιρείας social media, ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, γράφει το Reuters. Η μήνυση θα κατατεθεί στις αρχές αυτής της εβδομάδας στο Ντέλαγουερ, την πολιτεία των ΗΠΑ που έχει δικαιοδοσία για τη συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, αν και προς το παρόν ούτε ο κολοσσός, ούτε η δικηγορική εταιρεία το επιβεβαιώνουν.

Where did Elon Musk’s Twitter deal go wrong?

Οι Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ήταν ένας από τους νομικούς συμβούλους που είχε επιστρατεύσει ο Μασκ για να αποσύρει την Tesla από την χρηματιστηριακή αγορά καθιστώντας την ιδιωτική το 2018. Ο Mασκ έγραψε στο Twitter ότι «εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση» για μια συμφωνία 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ιδιωτικοποίηση της Tesla, αλλά δεν προχώρησε σε προσφορά.

Ο Μασκ και η Tesla κατέβαλαν 20 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας σε αστικά πρόστιμα και ο Μασκ παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της εταιρείας, μετά τους ισχυρισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ότι εξαπάτησε τους επενδυτές. Η υπάρχουσα νομική ομάδα του Twitter περιλαμβάνει τους Simpson Thacher & Bartlett LLP και Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Ο Έλον Μασκ μπορεί να χρειαστεί να ολοκληρώσει την εξαγορά του Twitter, λένε οι ειδικοί. Ο επικεφαλής της Tesla θέλει να τερματίσει τη συμφωνία, αλλά θα μπορούσε να αναγκαστεί να την ολοκληρώσει ή να πληρώσει ένα τέλος διακοπής

«Πιθανότατα θα ζητήσουν μια δηλωτική κρίση ότι δεν παραβιάζουν τη σύμβαση. Επίσης, θα ζητήσουν εντολή από το δικαστήριο ώστε ο Μασκ να εκπληρώσει συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας», δήλωσε ο Μπράιαν Κουίν, αναπληρωτής καθηγητής στη Νομική Σχολή του Κολεγίου της Βοστώνης.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από έναν δικαστή «συγκεκριμένες επιδόσεις», κάτι που θα ανάγκαζε τον Μασκ να αγοράσει την εταιρεία για τα 54,20 δολάρια ανά μετοχή που συμφώνησε τον Απρίλιο. Εναλλακτικά, η εταιρεία μπορεί επίσης να ζητήσει αμοιβή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τον Μασκ για αποχώρηση από τη συμφωνία κατά παράβαση της συμφωνίας.

Ο Κουίν είπε ότι τα επιχειρήματα του Μασκ πιθανότατα θα αποτύχουν στο δικαστήριο. Στην επιστολή της Παρασκευής, ο Μασκ προέβαλε τρία γενικά επιχειρήματα: ότι το Twitter παραβίασε τη συμφωνία αποτυγχάνοντας να παράσχει επαρκείς πληροφορίες για λογαριασμούς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ότι έχει παραποιήσει τον αριθμό των λογαριασμών ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στις αποκαλύψεις του στην αμερικανική χρηματοπιστωτική αρχή και ότι η εταιρεία παραβίασε τη συμφωνία αποτυγχάνοντας να συμβουλευτεί τον Μασκ κατά την απόλυση ανώτερων υπαλλήλων πρόσφατα.

Ο Κουίν είπε ότι τα αιτήματα πληροφοριών του Μασκ για λογαριασμούς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας δεν ήταν «λογικά» και δεν θα γίνονταν δεκτά από το δικαστήριο. «Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί παράλογα αιτήματα πληροφοριών για να δημιουργήσει πρόσχημα για να διεκδικήσει παραβίαση», είπε.

Ο John Coffee, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δήλωσε: «Ο Μασκ έχει πολύ αδύναμο νομικό έδαφος. Το Twitter φαίνεται να του έδωσε πρόσβαση σχεδόν σε όλα για να ικανοποιήσει την επιθυμία του να γνωρίζει το ποσοστό των bots μεταξύ των χρηστών του».

Οι αναλυτές εικάζουν επίσης ότι ο Μασκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη νομική μάχη για να επιδιώξει χαμηλότερη τιμή για το Twitter, αν και οι επενδυτές αναμένεται επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο νομικής αγωγής εάν η συμφωνία δεν πραγματοποιηθεί στα 54,20 δολάρια ανά μετοχή και να μηνύσουν τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τρέχουσας τιμής μετοχής. Το Twitter διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 36,81 δολάρια ανά μετοχή.