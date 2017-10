0 SHARES Share Tweet

Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί ήταν η κυβερνο-επίθεση που έπληξε την εταιρεία Yahoo το 2013, η οποία κατέληξε στην κλοπή τεράστιου όγκου δεδομένων.

Η επίθεση επηρέασε όλους τους λογαριασμούς χρηστών της Yahoo, που ανέρχονταν τότε σε τρία δισεκατομμύρια, κι όχι ένα δισεκατομμύριο λογαριασμούς όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας ιδιοκτήτριας εταιρείαςVerizon.

Οι χάκερ απέσπασαν, μεταξύ άλλων, ονόματα χρηστών (usernames), κωδικούς και σε ορισμένες περιπτώσεις αριθμούς τηλεφώνου και ημερομηνίες γεννήσεως των χρηστών που διέθεταν διευθύνσεις Yahoo Mail.

Η Verizon διευκρίνισε ωστόσο ότι οι χάκερ δεν φαίνεται να έκλεψαν κωδικούς σε καθαρή μορφή κειμένου, στοιχεία πληρωμής με πιστωτικές κάρτες ή πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Yahoo, που πλέον έχει συγχωνευτεί με την AOL κι έχει μετονομαστεί σε Oath, θα στείλει ενημερώσεις στους εγγεγραμμένους χρήστες της για τις νέες εξελίξεις.

Η αποκάλυψη για το μέγεθος της κυβερνο-επίθεσης συνιστά το τελευταίο κεφάλαιο στις περιπέτειες που αμαύρωση την φήμη του άλλοτε τεχνολογικού κολοσσού.

Όλα άρχισαν πέρυσι τον Σεπτέμβριο, όταν η Yahoo έκανε γνωστή ξεχωριστεί κυβερνο-επίθεση που είχε δεχτεί το 2014, η οποία επηρέασε 500 εκατομμύρια λογαριασμούς της. Στη συνέχεια η εταιρεία αποκάλυψε και την μεγαλύτερης κλίμακας επίθεση του 2013.

