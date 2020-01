Την Παρασκευή στο Lab art οι Suicidal Angels

1 Shares Share Tweet

Συνεχίζεται η προπώληση για την μεγάλη συναυλία των Suicidal Angels που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο και στο Lab Art, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020. Στη μεγάλη συναυλία των Suicidal Angels στη Θεσσαλία και πιο συγκεκριμένα στο Βόλο, θα λάβουν μέρος και οι Diviner του Γιάννη Παπανικολάου, οι Full House Brew Crew του Βαγγέλη Καρζή και τα βολιώτικα συγκροτήματα των Secret Range και Scream for Bullets.

Οι Suicidal Angels, πραγματοποιώντας ένα μίνι ελληνικό tour πριν από την έναρξη της μεγάλης ευρωπαϊκής τους περιοδεία στο πλευρό των τεράστιων Destruction, καταφθάνουν στο Βόλο φέρνοντας μάλιστα μαζί τους και το… “ΤΕΡΑΣ”, δηλαδή το δικό τους drums set αλλά και ολόκληρο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την εμφάνισή τους.

Η σκηνή του Lab Art αναμένεται να μετατραπεί σε οπτικοακουστική υπερπαραγωγή, με τους διοργανωτές να υπόσχονται μία απίθανη συναυλιακή εμπειρία στους Θεσσαλούς και να ανακοινώνουν το τελικό πρόγραμμα και τις ώρες εμφανίσεων των συγκροτημάτων ως εξής:

Το πρόγραμμα:

18.30 Πόρτες/Ταμεία

19.00 ON STAGE Scream for Bullets (Volos)

19.50 ON STAGE Secret Range (Volos)

20.35 ON STAGE Full House Brew Crew (Athens)

21.35 ON STAGE Diviner (Athens)

22.45 ON STAGE Suicidal Angels (Athens)

Προπώληση: 10 ευρώ

Γενική είσοδος/ταμείο: 12 ευρώ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

– Τηλεφωνικά στο 11876 κ ηλεκτρονικά στο www.viva.gr

– Seven Spots (σε Βόλο και όλη την Ελλάδα)

– My Market

– Intris Center (Τοπάλη 63, Βόλος)

– Γνήσιον Καπνοπωλειο (Τ. Οικομάκη 41)

– Ρακοσυλλέκτης The Rock Bar (Αγχιάλου 7, Παλαιά, Βόλος)

– Ya ta Panda (Παγασών 70Α – 2ας Νοεμβρίου, Βόλος)

– Ya ta Panda plus (Αναλήψεως 178)

– ΚΕΧΑΪΔΗΣ μουσικος οικος (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος)

– Illusion RT (Τ. Οικονομάκη & Αγ. Νικολάου, Βόλος)

Στα καταστήματα WIND στο Βόλο

• Δημητριάδος 84

• Λεωφόρος Ειρήνης 96 στη Νέα Ιωνία και

• Ερμού 174 απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο!