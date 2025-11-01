Ανησυχία εργαζομένων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας για την ιδιωτικοποίηση της σίτισης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι σύλλογοι εργαζομένων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας και του Παραρτήματος ΑμεΑ Αμπελώνα Λάρισας «Ο Αρίστευς», σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας να αναθέσει τη σίτιση των περιθαλπομένων σε εξωτερικό ανάδοχο (εταιρεία catering), προϋπολογισμού 1,25 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, μέχρι σήμερα η σίτιση των περίπου 300 ωφελουμένων εξασφαλιζόταν εσωτερικά, μέσω προμήθειας πρώτων υλών και παρασκευής των γευμάτων από το προσωπικό των μαγειρείων του Κέντρου, με συνολικό ετήσιο κόστος περίπου 517.000 ευρώ. Όπως επισημαίνουν, η νέα απόφαση αυξάνει το κόστος κατά περίπου 140% χωρίς να τεκμηριώνεται βελτίωση της ποιότητας ή της λειτουργικότητας της υπηρεσίας.

Οι σύλλογοι προειδοποιούν για κινδύνους στην ποιότητα και ασφάλεια των γευμάτων, καθώς η εσωτερική λειτουργία των μαγειρείων επιτρέπει καλύτερο έλεγχο, προσαρμογή στις διατροφικές ανάγκες και ανθρώπινη επαφή με τους περιθαλπόμενους. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η ανάθεση σε ιδιώτη οδηγεί σε αδρανοποίηση πλήρως εξοπλισμένων εγκαταστάσεων και σε εξάρτηση του Κέντρου από εξωτερικούς παρόχους, για μια βασική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας.

Όπως τονίζουν, το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας δεν αποτελεί απλό διοικητικό μηχανισμό, αλλά φορέα κοινωνικής φροντίδας με ανθρώπινο πρόσωπο. «Η σίτιση δεν είναι τεχνική υπηρεσία, αλλά μέρος της φροντίδας και της σχέσης μεταξύ εργαζομένων και περιθαλπομένων», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού και των εσωτερικών υποδομών, ώστε η σίτιση να παραμείνει δημόσια λειτουργία, υπό τον έλεγχο του φορέα. Όπως επισημαίνουν, έχουν επανειλημμένα απευθύνει υπομνήματα προς τη διοίκηση και το αρμόδιο υπουργείο για την υποστελέχωση και την ανάγκη προσλήψεων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις.

Οι σύλλογοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν το ζήτημα, ενημερώνοντας την κοινωνία και υπερασπιζόμενοι τον δημόσιο, κοινωνικό και ανθρώπινο χαρακτήρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας.