Αστυνομικός στη Λάρισα ζήτησε τα στοιχεία άντρα κι εκείνος του απάντησε με κουτουλιά

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία θυμίζει η σύλληψη για απείθεια ενός άνδρα στη Λάρισα, όταν αρνήθηκε τον έλεγχο σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και έδωσε… κεφαλιά σε αστυνομικό, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη, χθες Πέμπτη το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, διότι, στο πλαίσιο ελέγχου, αρνήθηκε να δηλώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του στους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια κατά την προσαγωγή του, αντιστάθηκε και αποπειράθηκε να χτυπήσει με το κεφάλι του αστυνομικό.