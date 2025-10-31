Αυτό είναι το ταπεινό χωριό της Θεσσαλίας, αληθινό παρατηρητήριο του κόσμου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εκεί όπου το βλέμμα αγκαλιάζει τον Όλυμπο και ο άνεμος φέρνει μυρωδιά από γη και ιστορία, στέκει η Σκοπιά Ελασσόνας. Ένας μικρός, ταπεινός οικισμός, σκαρφαλωμένος στα 543 μέτρα υψόμετρο, που δικαιώνει απόλυτα το όνομά του, γιατί είναι ένα αληθινό παρατηρητήριο του κόσμου, ένας τόπος που κοιτάζει μακριά στον χρόνο, στη φύση, στην ψυχή. Παλαιότερα ανήκε στον Δήμο Ολύμπου, κι ύστερα, με τη διοικητική μεταρρύθμιση, έγινε μέρος του Δήμου Ελασσόνας. Όμως, πέρα από νόμους και προγράμματα, η Σκοπιά είναι κάτι πολύ βαθύτερο είναι μια μικρή πατρίδα μέσα στην Πατρίδα, ένα χωριό που ζει με ρυθμό δικό του, ήρεμο και διαχρονικό, όπως οι άνθρωποι που το κατοικούν.

Οι κάτοικοι της Σκοπιάς είναι άνθρωποι της δουλειάς και της γης γεωργοί και κτηνοτρόφοι, άνθρωποι που ξυπνούν με το πρώτο φως και κοιμούνται με τα αστέρια. Το χώμα στα χέρια τους είναι πηγή ζωής, κι ο ιδρώτας τους έχει το άρωμα της επιμονής. Μαζί με τη φύση, έχουν μάθει να συνυπάρχουν, όχι να την υποτάσσουν. Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής είναι πλούσιες, και η γη γύρω από το χωριό σκεπάζεται από πρασινάδες, μικρά ρέματα και το φράγμα της Σκοπιάς, που καθρεφτίζει τα σύννεφα και ποτίζει τη γη ένα μικρό θαύμα ηρεμίας και ζωής.

Κι εκεί, στο κέντρο του χωριού, δεσπόζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου, παλιός και σεβαστός, όπου οι καμπάνες του σημαίνουν όχι μόνο για τις γιορτές, αλλά και για τη συλλογική ψυχή του τόπου. Γύρω του, σπίτια χαμηλά, αυλές με βασιλικούς, γεράνια, και ανθρώπους που έχουν πάντα ένα χαμόγελο και μια καρέκλα για τον περαστικό. Ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω, στην κορφή του παρακείμενου λόφου, το μικρό ξωκλήσι στέκει σαν φύλακας των αιώνων. Από εκεί, το βλέμμα ανοίγει στον απέραντο ορίζοντα. Ο Όλυμπος ξεπροβάλλει απέναντι, μεγαλοπρεπής και αιώνιος, σαν να προστατεύει το χωριό και να θυμίζει ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς τόπος είναι πίστη, περηφάνια και αναμονή.

Κι όταν ο ήλιος δύει πίσω του και το φως βάφει τα πάντα χρυσά τότε καταλαβαίνεις γιατί αυτός ο τόπος λέγεται Σκοπιά γιατί εδώ ο ουρανός είναι κοντά και κάθε στιγμή μοιάζει με προσευχή. Το καλοκαίρι, η Σκοπιά ζωντανεύει. Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκοπιάς “Το Καραούλι” βάζει τη δική του σφραγίδα στη ζωή του χωριού. Με εκδηλώσεις, χορούς, μουσικές και παραδοσιακά πανηγύρια, ξυπνά τα παλιά ήθη και γεμίζει τη μικρή πλατεία με γέλια και τραγούδια. Είναι εκείνες οι νύχτες που το χωριό θυμίζει ζωντανό λαογραφικό βιβλίο όπου κάθε κίνηση, κάθε ήχος, κάθε γεύση κρατάει κάτι από τους προγόνους. Κι αν σταθείς για λίγο στην άκρη του χωριού, στο ύψωμα, θα νιώσεις τη σιωπή της γης όχι την ερημιά, μα τη βαθιά γαλήνη του τόπου που ξέρει να ζει απλά, να αντέχει, να θυμάται. Γιατί η Σκοπιά δεν είναι χωριό που θορυβεί. Είναι χωριό που ανασαίνει. Είναι εκείνο το μικρό σημείο στον χάρτη όπου ο χρόνος δεν βιάζεται, όπου τα απογεύματα μυρίζουν ξύλο και θυμάρι, κι όπου κάθε πέτρα έχει ακούσει ιστορίες. Κι αν ρωτήσεις κάποιον κάτοικο τι αγαπά περισσότερο στον τόπο του, θα σου πει χωρίς σκέψη. Τη θέα προς τον Όλυμπο και τους συνανθρώπους μου. Κι αυτό φτάνει. Γιατί εκεί κρύβεται όλη η ουσία της Ελλάδας στη θέα που σε συγκινεί και στους ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις σπίτι.

Πηγή: Σκιές και Ψίθυροι