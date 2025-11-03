Έρχεται το 11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο στα Τρίκαλα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το 11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο, που διοργανώνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας, με την ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων,θα πραγματοποιηθεί στις 8 & 9 Νοεμβρίου 2025, στο ΑΝΑΝΤΙ Resort&Spa, στα Τρίκαλα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.

Με κεντρικό θέμα «Ψυχή στη Γνώση, Καρδιά στη Συνεργασία. Η Ανθρώπινη Πλευρά της Φαρμακευτικής Υπόστασης», το φετινό συνέδριο θα επικεντρωθεί τόσο στις υπηρεσίες και τη φαρμακευτική φροντίδα προς τους πολίτες, όσο και σε ευρύτερα ζητήματα και προκλήσεις της δημόσιας υγείας.

Σε αυτό θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς που θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, τη φροντίδα και την καθημερινότητα του φαρμακείου, εστιάζοντας στην ανθρώπινη πλευρά της φαρμακευτικής υπόστασης.

Το 11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο θα ασχοληθεί με θέματα όπως: η συνεργασία φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ο ρόλος του φαρμακοποιού, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας, ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Τομέα της Υγείας, οι προοπτικές και οι προκλήσεις για τα φαρμακεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και η σημασία της συνεργασίας των επιστημόνων υγείας στο περιβάλλον της δημόσιας υγείας της Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:

– 2 κεντρικές ομιλίες

• Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

• Εκπρόσωπος Υπουργού Υγείας

– Ενημέρωση για τις «Εξελίξεις και προοπτικές του κοινοτικού φαρμακείου στην Ελλάδα και την Ευρώπη»από τους κ.κ. Απόστολο Βαλτά, πρόεδρο Δ.Σ. ΠΦΣ, Σεραφείμ Ζήκα, πρόεδρο Δ.Σ. ΙΔΕΕΑΦ, Α’ αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΠΦΣ, και Ηλία Δημητρέλλο, νομικό σύμβουλο ΠΦΣ.

Στη συζήτηση που θα συντονίσει η κυρία ΒανέσσαΛαζαροπούλου, πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων, συμμετέχουν οι κ.κ. Δημήτρης Γαγάτσης, πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Σ. Καρδίτσας, Αθανάσιος Κουτσούκης, πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Σ. Λάρισας, και Κώστας Ματσιόλης, πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Σ. Μαγνησίας.

– 4στρογγυλά τραπέζια με θέματα:

• «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας: Προοπτικές και Προκλήσεις – Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Τομέα της Υγείας»

Την εισαγωγική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο κ. Αλέξανδρος Σταρίδας, προϊστάμενος του Τμήματος Ανάλυσης & Σχεδιασμού της ΗΔΙΚΑ, ενώ στο στρογγυλό τραπέζι συμμετέχουν οι κ.κ. Ιωάννης Καραγιάννης, πρόεδρος ΗΔΙΚΑ, Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Δ.Σ. ΠΦΣ, Μανόλης Κατσαράκης, γενικός γραμματέας του ΠΦΣ, και Γιώργος Δαφούλας, ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέλος Δ.Σ. ΕΕΜΕΠΥ και ΕΕΨΥ.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η κυρία ΒανέσσαΛαζαροπούλου, πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων.

• «Υπηρεσίες στα φαρμακεία: Από το όραμα στην εκπαίδευση και στην εφαρμογή» με συντονίστρια την κυρία Όλγα Τζήμα, μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων. Σε αυτό συμμετέχουν οι κ.κ. Σεραφείμ Ζήκας, πρόεδρος Δ.Σ. ΙΔΕΕΑΦ, Α’ αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΦΣ, Ιωάννης Δαγρές, αντιπρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, και Κωνσταντίνος Κακονίκος, MSc, φαρμακοποιός ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακό στον τομέα Φαρμακογνωσίας.

• «Τα φαρμακεία στην Ευρώπη – Τι αλλάζει, τι μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα» με συντονίστρια την κυρία Χριστίνα Σελλούντου, αντιπρόεδρο Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων, και συμμετέχοντες στη συζήτηση τον κ. Αθανάσιο Γουβάλα, φαρμακοποιό MSc, PgDipl, γραμματέα ΙΦΕΕ, πρόεδρο Φ.Σ. Φθιώτιδας, και Δρα Ανδρέα Βίτσο, μεταδιδακτορικό ερευνητή και εντεταλμένο διδάσκοντα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, πρόεδρο του Φ.Σ. Ζακύνθου.

• «Συνεργασία φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η εμπειρία στο φαινόμενο Daniel» με συντονίστρια την πρόεδρο του Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων κυρία ΒανέσσαΛαζαροπούλου.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι κ.κ. Χρήστος Ζήσης, ειδικός παθολόγος, διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας και συνεργάτης της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων, Δώρα Μανωλάκου, πρόεδρος των Φαρμακοποιών του Κόσμου, Βασίλειος Αδάμος, συντονιστής του Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Τρικκαίων κατά τη διάρκεια του φαινομένου Daniel, και Σοφία Ξάνθη, πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Νομού Τρικάλων.

– Ενότητα για την Παχυσαρκίαμε συντονιστή τον κ. Νικόλαο Μουργελά, μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, και πρόεδρο ΣΥΦΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Κατά τη διάρκειά της θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

• «Από τη διάγνωση στη φροντίδα: Η συνεργασία ιατρού και φαρμακοποιού στη διαχείριση και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας»από τον κ. Διαμαντή Κλημεντίδη, κλινικό φαρμακοποιό, MScinClinicalPharmacy

• «Φαρμακευτική αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας» από τον κ. Αδαμάντιο Μπουρδάκη, ειδικό παθολόγο διαβητολόγο, διευθυντής ΕΣΥ, υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Λιπιδίων Παχυσαρκίας Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

– Δορυφορικό συμπόσιομε συντονίστρια την κυρίαΧριστίνα Σελλούντου, αντιπρόεδρο Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων και τις παρακάτω ομιλίες:

• «Στρατηγική πρόληψης του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV): η συμβολή του διδύναμου εμβολίου (RSVPreF)» από τον κ. Κωνσταντίνο Χρήστου, MD, PhD, ειδικό πνευμονολόγο – φυματιολόγο

• «Η αντιμετώπιση της διστακτικότητας στον εμβολιασμό: Ο ρόλος του φαρμακοποιού»από τον κ. Διαμαντή Κλημεντίδη, κλινικό φαρμακοποιό, MScinClinicalPharmacy

– Παρουσίαση για το «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης φαρμακοποιών – Επένδυση για το παρόν και το μέλλον» με τη συμμετοχή των κ.κ. Μιχαήλ Ανθρωπέλου, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κωνσταντίνου Κατσιάνου, προέδρου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς, και Παναγιώτη Φράγκου, ταμία Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

– 6 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος:

• «Αντιγριπικός Εμβολιασμός – Ο Φαρμακοποιός στην Πρώτη Γραμμή»από την κυρία Αναστασία Ζώγα, χημικό, MSc, PhD, PV-MedicalAffairsManager, Τμήμα Εμβολίων ΒΙΑΝΕΞ και συντονίστρια την κυρία Όλγα Τζήμα, μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων

• «Η συμβολή του φαρμακοποιού στη διαχείριση της ψυχικής υγείας»από τον κ.Κωνσταντίνο Κάσσανδρο, φαρμακοποιό, MSc, PhDc Ιατρικής ΔΠΘ, ψυχολόγο (Bsc), αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Φ.Σ. Χαλκιδικής και συντονιστή τον κ. Νικόλαο Μουργελά, μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, πρόεδρο ΣΥΦΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

• «Η Φαρμακοθεραπεία στη διακοπή καπνίσματος» από την κυρία Χρύσα Χατζόγλου, καθηγήτρια Φυσιολογίας, υπεύθυνη Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος ΠΓΝ Λάρισαςκαι συντονίστρια την κυρία Ευαγγελία Μιχαλίτση, μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου Φ.Σ. Τρικάλων

• «Φαρμακείο: Στρατηγικός σχεδιασμός με βάση την ανάλυση S.W.O.T.» (Ανάλυση Δυνατών και Αδύνατων Σημείων, Ευκαιριών και Απειλών) από την κυρία Αθηνά Κουκουφλή, φαρμακοποιό M.Sc-MBA/TQM, γραμματέα Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισαςκαι συντονίστρια την κυρία Ευαγγελία Μιχαλίτση, μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου Φ.Σ. Τρικάλων

• «Ο ρόλος των φαρμακευτικών συλλόγων στην ενδυνάμωση της θέσης του φαρμακείου»από τον κ. Κωνσταντίνο Αμανάκη, φαρμακοποιό, μέλος Φ.Σ. Λάρισαςκαι συντονίστρια την κυρία Ευαγγελία Μιχαλίτση, μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου Φ.Σ. Τρικάλων

• «Φαρμακευτική-Φαρμακεία-Φαρμακεμπόριο στη Θεσσαλία. Μια ιστορική αναδρομή στον χώρο και τον χρόνο από την Αρχαιότητα έως και Σήμερα»από τον κ. Αντώνη Ευαγγελίδη, χημικό μηχανικό – συγγραφέα f. CCO & DPO Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ και συντονίστρια την κυρία ΒανέσσαΛαζαροπούλου, πρόεδρο Φ.Σ. Τρικάλων.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και να κάνετε την εγγραφή σας επισκεφτείτε το www.panthessaliko.gr

Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας απευθύνουν πρόσκληση στα μέλη τους και στους φαρμακοποιούς όλης της χώρας, ώστε να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους σε ένα Συνέδριο που έχει βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις του κλάδου και έχει κατακτήσει διαχρονική πορεία, με διαδοχική διοργάνωση σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας.