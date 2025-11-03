H Λάρισα στον χάρτη αστυνόμευσης των οικισμών Ρομά – Υπό 24ωρο έλεγχο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινούν περιπολίες σε καταυλισμούς Ρομά στην Αττική και την επαρχία οι 450 αστυνομικοί της νέας ειδικής μονάδας της Aστυνομίας, με την κωδική ονομασία «Ομάδα Ασφαλούς Συμβίωσης» (ΟΑΣΥ), με σκοπό να μειώσουν κατακόρυφα τους δείκτες της εγκληματικότητας.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για την αστυνόμευση περιοχών όπου ζουν Ρομά βασίζεται σε στοιχεία παραβατικότητας εγκληματογόνων περιοχών.

Ως τέτοιες δεν θεωρούνται μόνον αυτές στις οποίες διαπράττονται εγκλήματα, αλλά και αυτές στις οποίες διαβιούν ή φιλοξενούνται άτομα παραβατικά, και πολλές φορές σκληροί κακοποιοί.

Στη νέα χαρτογράφηση, εκτός της Δυτικής Αττικής έχουν καταγραφεί 20 και πλέον, τέτοιες περιοχές στην περιφέρεια, όπως σε Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Μεσσηνία, Δυτική Αχαΐα, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Καρδίτσα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες, Ξάνθη και Ημαθία.

Μόνιμη παρουσία

Στόχος είναι η μόνιμη παρουσία της Αστυνομίας όλο το 24ωρο μέσα σε αυτές τις περιοχές, ώστε να αντιμετωπιστεί δραστικά η παράνομη δραστηριότητα, με δεδομένο ότι οι Ρομά έχουν μεγάλη συμμετοχή στο έγκλημα, όπως έχουν καταδείξει διαδοχικές εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. Σε πρώτη φάση, 300 αστυνομικοί θα στελεχώσουν τις νέες ένστολες ομάδας στην επαρχία και 150 στην Αττική.

Η Αστυνομία θα ενισχυθεί και με 50 άτομα που θα έχουν το ρόλο του διαμεσολαβητή, ανάμεσα στις κοινότητες των Ρομά και τις Αρχές. Θα πρόκειται για ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όπως κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, που θα προσληφθεί ύστερα από διαγωνισμό ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων. Ανάμεσα στα επιπλέον προσόντα τους θα είναι και η γλώσσα των Ρομανί.

Στους στόχους του σχεδίου είναι να δημιουργηθούν «γέφυρες» με τα μη παραβατικά μέλη των κοινοτήτων των Ρομά, αλλά και να αναπτυχθεί δίκτυο πληροφόρησης για τη δράση των εγκληματικών ομάδων. Με αυτά τα δεδομένα, τα hot spots του εγκλήματος, που λειτουργούν και ως ορμητήρια για εγκληματική δράση, στα οποία θα εγκατασταθούν οι νέες ένστολες ομάδες είναι:

Δυτική Αττική με 150 αστυνομικούς που θα δρουν στο Δήμο Αχαρνών, και ειδικότερα στις περιοχές της Αυλίζας και της Αγίας Σωτήρας, στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι, στον Ασπρόπυργο και ειδικότερα στους οικισμούς της Νέας Ζωής και των Νεόκτιστων, στο Βλυχό Μεγάρων και έως τη Μάνδρα.

Κορινθία με 50 αστυνομικούς, που θα δρουν εντός των οικισμών στα Εξαμίλια και το Ζευγολατιό. Βεβαίως, όπως θα συμβεί σε όλες τις περιοχές, θα παραμείνουν σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα και οι περιπολίες, που εφαρμόζονται εδώ και έναν χρόνο. Ειδικά στην Κορινθία το Τμήμα Δίωξης Εγκλήματος θα αναβαθμιστεί σε αστυνομική υποδιεύθυνση. Οι νέες δυνάμεις αναμένεται να κατανεμηθούν ως εξής: 4 ομάδες των 5 ατόμων για το Ζευγολατιό, 3 ομάδες των 5 αστυνομικών για τα Εξαμίλια και 3 ομάδες των 5 αστυνομικών για τη Δυτική Κορινθία. Προβλέπεται, επίσης, να δημιουργηθούν και νέες ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

Αργολίδα με 30 αστυνομικούς. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στη Νέα Κίο. Ήδη, αυξημένα μέτρα εφαρμόζονται στην περιοχή από πέρσι. Στη Νέα Κίο, βάσει του σχεδιασμού, ιδρύεται τμήμα ειδικών επιχειρησιακών δράσεων με 20 αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και 10 αστυνομικούς για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Λακωνία με μία ομάδα ΟΠΚΕ. Θα επικεντρωθεί στον οικισμό του Ευρώτα, που εμφανίζει αυξημένη εγκληματικότητα.

Αχαΐα με μία ομάδα ΟΠΚΕ και δύο ομάδες ΔΙ,ΑΣ. Το μεγάλο πρόβλημα επικεντρώνεται στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, όπου έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί και έδρα εγκληματικών ομάδων Ρομά που διακινούν προϊόντα-«μαϊμού».

Μεσσηνία με 3 νέες ομάδες ΟΠΚΕ. Τρία είναι τα σημεία ενδιαφέροντος. Οι οικισμοί Ρομά στην Καλαμάτα, στη Μεσσήνη και στα Φιλιατρά.

Βοιωτία με δύο ομάδες ΟΠΚΕ. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη Χαραυγή και στον οικισμό Πυρί κοντά στη Θήβα, όπου μέλη της κοινότητας βάζουν στο στόχαστρο οδηγούς είτε ληστεύοντάς τους είτε πετώντας πέτρες και προκαλώντας φθορές.

Ημαθία με 25 αστυνομικούς. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις περιοχές της Αλεξάνδρειας και του Ποτισμένου, όπου η αστυνόμευση εντός του οικισμού θα γίνει με τρεις ομάδες των οκτώ αστυνομικών και επικεφαλής αξιωματικό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη από πέρσι έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, στο Δροσερό Ξάνθης και στους Σοφάδες Καρδίτσας. Στη δεύτερη φάση του σχεδίου θα ενισχυθεί η αστυνόμευση στην Ηράκλεια Σερρών, τον Τύρναβο και τα Φάρσαλα.

*Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»