Η ευλογιά και τα πολλαπλά μέτωπα της στο «μικροσκόπιο» των εισαγγελικών αρχών

Ακόμα ένα θέμα προς διερεύνηση σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων που μαστίζει τη Θεσσαλία έθεσε στις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας κα Ευαγγελία Λιακούλη.

Την Δευτέρα μετέβη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και παρέδωσε τη νέα της αναφορά σχετικά με τα εμβόλια για τη ζωογόνο νόσο και τις ενέργειες που έκανε ή δεν έκανε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτή είναι η δεύτερη αναφορά της κας Λιακούλη σχετικά με τη διαχείριση της ευλογιάς και τον εμβολιασμό. Η πρώτη έγινε τον περασμένο Αύγουστο και ήδη έχει ανατεθεί σε εισαγγελικό λειτουργό προς διερεύνηση.

Την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση των τεσσάρων εισαγγελιών της Θεσσαλίας μετά την παραγγελία του εισαγγελέα εφετών Λάρισας για τη διερεύνηση τριών κρίσιμων ζητημάτων σχετικά με την ευλογιά. Το πρώτο αφορά τους ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων σε ότι αφορά την νόσηση των ζώων από ευλογιά και τη διοχέτευσή τους στην αγορά. Το δεύτερο τον έλεγχο για τη διαπίστωση αξιόποινων πράξεων σε ότι αφορά τη διάδοση της νόσου και το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με την τήρηση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά.

Επομένως μαζί με την παραγγελία του εισαγγελέα εφετών προς τις Εισαγγελίες Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας και Μαγνησίας και την έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για τη διαχείριση των εμβολίων, το θέμα της ευλογιάς ως προς την δικαστική του διερεύνηση έχει μπει σε πρώτο πλάνο. Να σημειωθεί πως στην Εισαγγελία Λάρισας έφτασε και μια ανώνυμη καταγγελία σχετικά με τη χρήση παράνομων εμβολίων, αμφιβόλου ποιότητας που μπαίνουν και διακινούνται κρυφά σε διάφορες περιφέρειες.

Ωστόσο για την ώρα το θέμα που απασχολεί τις εισαγγελικές αρχές είναι τα νόμιμα εμβόλια. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων η κα Λιακούλη στην αναφορά της: Είναι αλήθεια ότι Επιτροπή της ΕΕ είχε έρθει στην Ελλάδα στις 24-25 Μαΐου 2025 και είχαν κάνει μία σειρά από συστάσεις στο ΥΠΑΑΤ , μία εκ των οποίων ήταν να εξετάσουμε ένα πρόγραμμα στοχευμένου εμβολιασμού, που θα γινόταν καταρχήν σε κάποιες ζώνες που βρίσκαμε θετικές εκτροφές και όχι σε καθολικό εμβολιασμό ; Γιατί αυτό δεν έγινε; Ποιος ευθύνεται που αυτή η σύσταση αποκρύφθηκε και μάλιστα παραποιήθηκε, με το ΥΠΑΑΤ να υποστηρίζει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕ;

Είναι αλήθεια ότι η ΕΕ είχε στη διάθεση της χώρας 500.000 δόσεις εμβολίων που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, αλλά όπως απάντησε ο κ Hansen –Eπίτροπος Γεωργίας στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Αρναούτογλου, για να μπορεί μία χώρα να μπει σε πρόγραμμα εμβολιασμού, πρέπει να κάνει αίτηση και μετά η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια που έχει έτοιμα, αλλά η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ; Ποιος ευθύνεται για την απόφαση αυτή; Με ποιο αιτιολογικό λήφθηκε η απόφαση και γιατί αποκρύφθηκε;Ποιος ευθύνεται που το ΥΠΑΑΤ στην αρχή ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, μετά παραδέχθηκε ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι διαθέσιμο, για να καταλήξει τελικά στη θέση ότι και υπάρχει και είναι διαθέσιμο ,αλλά είναι επιβλαβές στην…διακίνηση της φέτας;

