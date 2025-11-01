Η ΠΕΔ Θεσσαλίας διεκδικεί οφέλη για Δήμους, πολίτες και αγρότες μέσω του «Απόλλωνα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Απόφαση ώστε να τεθεί από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας στο επικείμενο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (από 6 έως 8 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη) το θέμα που αφορά στο Πρόγραμμα «Απόλλων» – με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε Δήμους, φορείς και νοικοκυριά – ελήφθη κατά τηχθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκαν τα τρία ζητήματα αιχμής, τα οποία πρόκειται να κατατεθούν τόσο στις εργασίες του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, όσο και στις προσεχείς διαπραγματεύσεις που πρόκειται να διεξαχθούν μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δικτύου των Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Τα ζητήματα αιχμής είναι τα εξής:

1. Ένταξη του οδοφωτισμού των Δήμων στα οφέλη έκπτωσης του Προγράμματος «Απόλλων».

2. Εξεύρεση πόρων για την διάσωση του Προγράμματος «Απόλλων» στο σκέλος των ευάλωτων νοικοκυριών. Παράλληλα, να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές προσαρμογές για την ένταξη Ιδρυμάτων και Δομών με κοινωνικό χαρακτήρα στο Πρόγραμμα, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος τους.

3. Να διασφαλιστεί η ανώτερη ποσοστιαία τιμή έκπτωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα για τους αγρότες των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ κατά την αρδευτική περίοδο.

Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας στη Λάρισα έλαβε μέρος ο Γιάννης Αναστασίου, αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης των Πολιτών – πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οποίος και ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για την πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νικολάου Τσάφου, και των Προέδρων των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Χώρας.

«Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι το Πρόγραμμα “ΑΠΟΛΛΩΝ” παραμένει ενεργό, ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται εκκρεμότητες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το ύψος της παρεχόμενης έκπτωσης στο ενεργειακό κόστος, καθώς και με την ένταξη συγκεκριμένων δράσεων και τομέων, όπως ο οδοφωτισμός και η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών που κρίνονται και ως τα κυριότερα προβλήματα στην Περιφέρειά μας» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασίου. Συνάμα προέκρινε τον συντονισμό θέσεων και ενεργειών σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νικόλαος Σακκάς συμφώνησε στην αναγκαιότητα να υπάρξει συντονισμός δράσεων με όλους τους φορείς περιφερειακά και κεντρικά, ώστε το Πρόγραμμα «Απόλλων» να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην κατεύθυνση μείωσης του ενεργειακού κόστους που – ως γνωστόν – αποτελεί ένα από τα πλέον σοβαρά οικονομικά προβλήματα το οποίο επιβαρύνει υπέρογκα τους Δήμους.

Δεσμεύτηκε πως – μετά και από την κατά πλειοψηφία απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο – πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση από την ΠΕΔ Θεσσαλίας θα είναι να τεθεί το ζήτημα στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη. «Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση αυτοδιοικητικών και κοινωνικών δυνάμεων ώστε το Πρόγραμμα “Απόλλων”, παρά τις καθυστερήσεις, να λειτουργήσει προς όφελος των τοπικών κοινωνιών με ιδιαίτερη πρόνοια για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη ισχυρότερης στήριξης» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Ν. Σακκάς.