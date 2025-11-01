Η ΠΕΔ Θεσσαλίας καταδικάζει το αιφνιδιαστικό κλείσιμο ΕΛΤΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο αιφνιδιαστικό κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους της Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση (31-10-2025) αφού έλαβε γνώση της απόφασης της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων σε Δήμους της Θεσσαλίας εκφράζει τηνκατηγορηματικήτου αντίθεση και την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση αυτή, η οποία προκαλεί εύλογη αναστάτωση και οργή στην τοπική κοινωνία, στους δημότες, στους επαγγελματίες και στους φορείς των Δήμων.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, με αφορμή το επικείμενο κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους μας, ομόφωνα καταδικάζει και καταγγέλλει την απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Καλεί τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει άμεσα οποιαδήποτε απόφαση ή σχέδιο για το κλείσιμο υποκαταστημάτων σε Δήμους της Θεσσαλίας

• Απαιτεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει τη λειτουργία των ταχυδρομικών καταστημάτων, με πλήρη στελέχωση και μόνιμο προσωπικό.

• Καλεί επίσης τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς της περιοχής να στηρίξουν ενεργά τον αγώνα για τη διατήρηση και ενίσχυση των ΕΛΤΑ, ως δημόσιας υπηρεσίας στην υπηρεσία του λαού.

• Στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

Η Π.Ε.Δ. Θεσσαλία θα κινηθεί με κάθε τρόπο για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη και θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και της τοπικής μας κοινωνίας.

Το παρόν ψήφισμα θα αποσταλεί:

• Στους Βουλευτές του νομού,

• Την Διοίκηση των ΕΛΤΑ,

• Αρμόδια Υπουργεία,

• Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)