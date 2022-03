Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μεταφέρει την καλή πρακτική της σε άλλες περιοχές τις Μεσογείου, μέσω του έργου BlueMed Plus

2 Shares Share Tweet

Μετά την πετυχημένη και βραβευμένη από την Ε.Ε. καλή πρακτική ανάπτυξης εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, μέσω της ανάδειξης του καταδυτικού τουρισμού σε διάφορα σημεία της Μεσογείου, το έργο BlueMed Plus επεκτείνει την δράση του, προσφέροντας τη δυνατότητα και σε άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους να λάβουν την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να ενισχύσουν το τοπικό τουριστικό προϊόν τους. Σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εταίρος του έργου BlueMedPlus, το οποίο και διά μέσου της κας Αγγελικής Βενέτη, project manager του έργου, έχει συμμετάσχει ενεργά σε τρία θεματικά εργαστήρια, όπου είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη μεθοδολογία ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στην περιοχή της Αλοννήσου και να συμβουλεύσει αντίστοιχα τους λοιπούς εταίρους και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο εργαστήριο διοργανώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2021, στην πόλη της Αυλώνας στην Αλβανία και απευθυνόταν σε τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την τοπική τουριστική δραστηριότητα, ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες επέκτασης της σε στρατηγικές ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, μέσω της ενίσχυσης του καταδυτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολούθως, το δεύτερο θεματικό εργαστήριο διοργανώθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2022, στο Μπρίντιζι της Ιταλίας, από την Περιφέρεια της Απουλίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Francesco Ribezzo, κατά το οποίο οι Ιταλοί εταίροι είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα υποβρύχια σημεία ενδιαφέροντος και τον ρόλο τους στην προστασία και ανάδειξη των συγκεκριμένων αρχαιολογικών σημείων.

Τέλος, το τρίτο θεματικό εργαστήριο, με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου BlueMed Plus, διοργανώθηκε με επιτυχία στις 17 Ιανουαρίου 2022, από τον Δήμο Μπούντβα στο Μαυροβούνιο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού, χάρη στον εντοπισμό και την ανάδειξη των υποβρύχιων πολιτιστικών και αρχαιολογικών σημείων, ως μέσο προσέλκυσης ντόπιων και ξένων τουριστών.

Το έργο BlueMed Plus, υλοποιείται στο πλαίσιο της πέμπτης πρόσκλησης του προγράμματος Interreg MED για να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το προηγούμενο έργο BLUEMED σε νέες περιοχές. Στο εταιρικό σχήμα εκτός από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Καλάβρια στην Ιταλία, η Ατλαντίς Συμβουλευτική, ο Δήμος Vlora της Αλβανίας, ο Δήμος Budva στο Μαυροβούνιο και η Περιφέρεια Απουλία της Ιταλίας.

Το BlueMed Plus στοχεύει να αξιοποιήσει τις πιο σχετικές εμπειρίες, αποτελέσματα και εκροές του προηγούμενου έργου BlueMed που ολοκληρώθηκε το 2020 και επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του υποβρύχιου πολιτιστικού αποθέματος για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου, σε τρεις νέες περιοχές, (Ιταλία, Μαυροβούνιο και Αλβανία), δίνοντας έμφαση στο θαλάσσιο τμήμα της Αδριατικής, όπου έχει εντοπιστεί σημαντικό υποβρύχιο πολιτιστικό απόθεμα, ως επί το πλείστων αναξιοποίητο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%.

Περισσότερα για το έργο BlueMed Plus: https://bluemed.interreg-med.eu